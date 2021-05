¿Qué es el género no binario, como se identifican Elliot Page y Demi Lovato?

Noticias CNN

(CNN Español) –– Elliot Page, estrella nominada al Oscar que ha aparecido en películas como «Juno» y «X-Men: Days of Future Past», y Demi Lovato, popular cantante que saltó a la fama como estrella de cine adolescente, se han identificado como de género no binario. Pero, ¿qué significa exactamente este término?

LEE: Elliot Page, la estrella de ‘Juno’, comunica su identidad transgénero

El género no binario es un concepto utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer. Y aquí es fundamental entender la diferencia entre género y sexo. El género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia al sexo biológico de una persona, según la Asociación Estadounidense de Psicología. En otras palabras, el género es una construcción social y una identidad social.

Por otro lado, el sexo describe el sexo biológico que se le asignó a una persona al nacer. Se basa en las características biológicas de la masculinidad o la feminidad según lo indican los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales.

Identidad de género

La identidad de género es un componente del género que describe el sentido psicológico de una persona sobre su género. «Muchas personas describen la identidad de género como una sensación inherente y profundamente sentida de ser un niño o un hombre; una niña o una mujer; o un género no binario (por ejemplo, género «queer», género no conforme, género neutral o género fluido) que pueden o no corresponder al sexo de una persona asignado al nacer», describió la Asociación Estadounidense de Psicología.

¿Qué es el género no binario? 6:24

En ese sentido, las personas se identifican como transgénero cuando su identidad, expresión y roles de género no se alinea con lo que se ha asociado culturalmente con su sexo asignado al nacer. «Necesitamos entender que cuando hablamos de cómo las personas experimentan su género, es el género que ellas dicen que es», aseguró a CNN en junio Amit Paley, presidente ejecutivo y director de The Trevor Project, una organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBTIQ.

Algunas asociaciones médicas han explicado la distinción entre género y sexo. Incluso, han instado a la afirmación de las identidades de género de personas trans y no binarias. Esto, debido a las potenciales consecuencias para la salud de desestimar su identidad de género.

«A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y el hilo de la violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor». Estas fueron las palabras de Elliot Page en el mensaje en el que compartió su identidad de género este martes.

MIRA: ¿Qué significa ser pansexual?

Con información de Kristen Rogers.