¿Quién es el presunto atacante del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico?

“No hay duda de que esto tuvo motivaciones políticas. La incapacidad de aceptar la elección de las personas, que a algunos puede no gustarles… conduce a esto”, señaló Kaliňák. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, llega para una foto con sus homólogos polaco, húngaro y checo antes de la reunión del Grupo de Visegrado en la sede del Gobierno en Praga, República Checa, el 27 de febrero de 2024. (Crédito: MICHAL CIZEK/AFP vía Getty Images) El sospechoso dijo estar en desacuerdo con el gobierno de Fico Šutaj-Eštok aseguró que el sospechoso dijo que su acción estuvo motivada por su desacuerdo con el gobierno en varios asuntos. “Los motivos fueron la decisión de abolir la fiscalía especial, la decisión de dejar de suministrar ayuda militar a Ucrania, la reforma del servicio público de radiodifusión y la destitución del jefe del consejo judicial”, dijo Šutaj-Eštok. Eslovaquia dice que el presunto atacante no es miembro de un grupo extremista y lo califica de “lobo solitario” El ministro del Interior añadió que el sospechoso no es miembro de ningún grupo extremista, calificándolo de “lobo solitario que decidió actuar tras las elecciones presidenciales” y que en el pasado había asistido a protestas antigubernamentales. Las reformas propuestas y aplicadas por el gobierno de Fico han dividido enormemente a Eslovaquia y han desencadenado semanas de protestas multitudinarias pero totalmente pacíficas. El presunto atacante está acusado formalmente El sospechoso de disparar el miércoles contra el primer ministro de Eslovaquia fue acusado de intento de asesinato, según el ministro del Interior del país. “Quiero confirmar que la Policía está trabajando con una sola teoría de investigación y que el sospechoso fue acusado de intento de asesinato”, dijo Šutaj-Eštok en una conferencia de prensa este jueves. Con información de Ivana Kottasová, Sugam Pokharel, Zahid Mahmood, Jessie Yeung, de CNN.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.