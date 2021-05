Bad Bunny, imparable: premios, comerciales, actuación y negocios

Noticias CNN

(CNN Español) — Bad Bunny está imparable. No hay otra manera de describir el éxito que acompaña a la super estrella puertorriqueña que no deja de sorprendernos.

El artista vivió este domingo una noche de grandes éxitos al lograr llevarse a casa 4 de los 6 premios de los que se encontraba nominado en la edición 2021 de los Billboard Music Awards.

Entre ellos, al Mejor artista latino, Mejor álbum latino y Mejor canción latina por «Dakiti» junto a Jhay Cortez.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, también subió al escenario para cantar y representar a la música latina (al igual que lo hizo Karol G) con su himno de rock alternativo «Te deseo lo mejor», tema que corresponde a su disco «El último tour del mundo», y tuvo una presentación electrizante y ovacionada por la audiencia.

«El último tour del mundo», que salió al mercado en noviembre, es el primer álbum en español que alcanza la primera posición entre todos los géneros musicales del listado Billboard 200.

Esta no es la única presentación importante del artista este año, pues ahora que los eventos musicales y premiaciones poco a poco van regresando a la normalidad, el artista también se presentó en la pasada entrega del Grammy, donde interpretó su éxito musical «Dakiti» junto a Jhay Cortez y donde ganó su primer Grammy anglosajón en la categoría Mejor álbum pop urbano», gracias a su álbum «YHLQMDLG» (Yo hago lo que me da la gana).

En mayo, Bad Bunny fue la portada de la edición musical de la revista W en cuyo extenso reportaje se leía el titular, ¿»Existe algo que Bad Bunny no pueda hacer?» El extenso reportaje destacó el año 2020, que para muchos fue un año perdido por la pandemia, pero que para él significo el lanzamiento de nueva música, discos nuevos y una suma de logros.

¿Pero será que, además de la música, Bad Bunny podría también aspirar a ser una gran estrella en el mundo de la actuación?

Según ha revelado el artista en múltiples ocasiones, la actuación le encanta y ahora que presumirá de su faceta de actor, al ser parte del elenco de la película «Bullet Train», de Brad Pitt, todo podría pasar.

El gran éxito del artista le ha permitido unir su imagen a la de marcas reconocidas en todo el mundo. En el 2020, por ejemplo, el comercial de la cerveza Corona junto a Snoop Dog, así como la campaña «Deja tu huella», que realizó junto a la marca Cheetos de la empresa Frito Lay.

Asimismo, el artista lanzó su línea de sandalias junto a la marca Crocs —que por cierto están todas vendidas en su página web— y la línea de calzados deportivos Adidas anunció en marzo de este 2021 el principio de una sociedad junto con el famoso artista.

1 de 12

| Los premios Billboard Music Awards 2021 se entregaron el domingo 23 de mayo. En la foto, HER y DJ Khaled se presentan en el escenario en el Microsoft Theatre en Los Ángeles, California. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

2 de 12

| The Weeknd fue el gran ganador de la noche con los premios a Mejor Artista, Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Hot 100, Mejor Artista de Canciones de Radio, Mejor Artista de R&B, Mejor Álbum de R&B, Mejor Álbum de Billboard 200, Mejor Canción Hot 100 presentada por el Premio Rockstar, Mejor Canción de Radio y Mejor Canción de R&B. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

3 de 12

| Karol G, ganadora del Premio a la Mejor Artista Femenina Latina. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

4 de 12

| DaBaby, ganador del premio a Mejor Canción de Rap de ‘Rockstar’ y Drake, ganador del premio Artista de la Década. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

5 de 12

| P!Nk ganó el premio Ícono de los Billboard Awards. En la foto, con Jameson Moon Hart y Willow Sage Hart. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

6 de 12

| Doja Cat, ganadora del premio Mejor Artista Femenina de R&B. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

7 de 12

| Gabby Barrett, ganadora del premio a Mejor Artista Femenina de Country. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

8 de 12

| Machine Gun Kelly, ganador del premio a Mejor Álbum de Rock. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

9 de 12

| Obasi Jackson y Audrey Jackson, aceptan el premio Mejor Álbum Billboard 200 en nombre de Pop Smoke. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

10 de 12

| Taylor Swift ganó los premios a Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Billboard 200. En la foto sale presentándose en el MGM Grand Garden Arena en los Premios Billboard de 2019. (Foto de Ethan Miller / Getty Images)

11 de 12

| BTS ganó los premios a Mejor Grupo, Artista con Mejores Ventas y Mejor Artista en Redes Sociales (voto del público). Se presentó de forma remota para los Billboard Music Awards 2021. En la foto, en el MGM Grand Garden en 2019. (Foto de Ethan Miller / Getty Images)

12 de 12

| Takeoff of Migos, HER, DJ Khaled y Quavo y Offset of Migos se presentan en el escenario para los Billboard Music Awards 2021. (Foto de Rich Fury / Getty Images para dcp)

La política no le resulta indiferente a Bad Bunny y ha prestado su voz y talento a favor de los líderes por los que simpatiza. Ese fue el caso de la publicidad que realizó para la campaña presidencial de Joe Biden, cuando en agosto pasado su exitosa canción «Pero ya no» formó parte de una campaña dirigida a las comunidades latinas, específicamente a los electores puertorriqueños en Florida y Pensilvania.

Como si todo lo mencionado no fuera suficiente, en 2020 Bunny resultó ser el artista con más reproducciones del año en Spotify a nivel global.

Con una vida tan ocupada, dentro y fuera del estudio o del escenario pareciera que Benito no tiene tiempo ni espacio en su agenda para el amor de pareja, a pesar de su estilo discreto a la hora de ventilar su vida amorosa.

En febrero le confirmó a Entertainment Weekly que su relación de más de 3 años con Gabriela Berlingeri sigue estable, desmintió los rumores de que se habrían casado durante la pandemia y aseguró que no hay planes de boda en un futuro cercano, pues le tiene pánico al matrimonio.

Un éxito arrollador, planes profesionales en puerta, exitosos lanzamientos, le acompaña siempre la inspiración, colaboraciones y la presencia en su vida del amor, Bad Bunny pareciera que celebra con su propia vida el nombre de su disco «Yo hago lo que me da la gana» («Yhlqmdlg»), pues pareciera que nada le falta al cantante y quizás futura estrella de la actuación…