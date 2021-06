Al menos 88 políticos han sido asesinados en México desde septiembre rumbo a las elecciones del 6 de junio

Noticias CNN

Ciudad de México (CNN) — Algunas cosas de la campaña electoral en México se parecen a las de cualquier otro lugar: mítines, calcomanías en los parachoques, candidatos que hacen grandes promesas. Otras cosas –las amenazas, las agresiones, los asesinatos– son más singulares.

La violencia política mancha cada temporada electoral en México y el período previo a las elecciones intermedias del 6 de junio no ha sido diferente. Pero este año ha sido particularmente horrible, incluso para un país más acostumbrado que la mayoría.

Al menos 88 políticos o candidatos a cargos públicos han sido asesinados desde septiembre, según la consultora mexicana Etellekt Consultores.

Son parte de un grupo de al menos 565 políticos o candidatos que han sido blanco de algún tipo de delito, según la firma.

El gobierno de México dice que las elecciones intermedias de este año serán las más grandes de la historia. Para cuando las urnas cierren el 6 de junio, también podrían ser las más sangrientas.

Amigos y familiares lloran a la candidata a la alcaldía Alma Barragán en su velorio en Moroleón, México, el miércoles 26 de mayo.

Abel Murrieta estaba repartiendo volantes de campaña a plena luz del día hace dos semanas, en una calle muy transitada en Cajeme, el municipio donde se postulaba para un cargo local. El exfiscal en el estado de Sonora, en el norte del país, estaba con sus simpatizantes cuando, según la policía, dos hombres que viajaban en un vehículo lo mataron con 10 disparos.

Como candidato, decía habitualmente que la lucha contra el crimen era su tema principal.

«Basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyen nuestras familias. Soy un hombre de ley y voy a poner orden. A mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo», dijo Murrieta en su último anuncio de campaña, grabado solo un día antes de su asesinato.

Imágenes de redes sociales mostraban a Murrieta inmóvil después del tiroteo con una camisa blanca de botones ensangrentada mientras un simpatizante agitaba la bandera de su partido cerca, con una mano en su pecho agitado. Una segunda toma de video más tarde mostraba cómo lo subían a una camilla y lo metían en una ambulancia.

Las autoridades dicen que fue atacado deliberadamente, aunque no saben quién lo hizo. Una investigación está en curso.

Murietta era una figura de alto perfil, conocido por sus opiniones francas sobre el crimen. Como abogado privado, también representaba a la familia LeBaron, una familia con doble ciudadanía estadounidense y mexicana que perdió a nueve de sus miembros cuando fueron asesinados por presuntos miembros de un cártel a finales de 2019.

El martes de la semana pasada, otra aspirante fue asesinada a tiros durante un evento de campaña. Alma Rosa Barragán se postulaba para la alcaldía de la ciudad de Moroleón, en el estado de Guanajuato, una de las regiones más violentas del país.

«Si quieres acompañarme, ven para que escuches mis propuestas, ven para que podamos convivir un momento. Juntos podemos hacerlo mejor», decía una alegre Barragán durante una transmisión de Facebook Live momentos antes de su muerte.

La Fiscalía General de Guanajuato condenó el asesinato y una investigación está en marcha.

Alma Barragán fue asesinada mientras hacía campaña por la alcaldía de Moroleón, en el estado de Guanajuato plagado de violencia.

¿Qué hay detrás de la violencia?

Los motivos de los asesinatos de tantos candidatos en todo el país no están claros, pero los presuntos factores son el crimen organizado y la lucha por el control territorial.

La experta en seguridad mexicana Ana María Salazar cree que en muchos casos los grupos criminales más pequeños o los cárteles de la droga más grandes están apuntando a candidatos que no les gustan para impulsar el ascenso de su candidato preferido al cargo. Y para estos grupos y cárteles, el control territorial es clave.

«Hay mucha intimidación. Tiene que ver con que estas organizaciones quieren tener una persona [en el cargo] que claramente se apegue a sus necesidades y que les permita controlar el territorio», dijo Salazar a CNN. «Tiene que ver con el control territorial».

Tampoco es inusual que los políticos o candidatos involucrados estén vinculados con el crimen organizado.

Estos grupos están financiando o promoviendo candidatos, o amenazando, intimidando y matando a aquellos que quieren fuera del juego, agregó Salazar.

«Estas organizaciones criminales finalmente entendieron que tener el control de los partidos políticos o de las estructuras políticas en su región en realidad les permite usarlo para traficar y ejercer el control territorial mucho más fácilmente en los últimos tres años desde que Andrés Manuel López Obrador fue electo», dijo Salazar.

López Obrador ha tomado un rumbo diferente en la lucha contra el crimen organizado desde que asumió el cargo, evitando estrategias anteriores de ir a la guerra con los cárteles. Está a favor de abordar las causas profundas de la pobreza a largo plazo como una forma de ofrecer alternativas a integrar un cartel, una estrategia comúnmente conocida como «abrazos, no balazos».

Salazar argumenta que la estrategia es en parte culpable de los asesinatos, ya que, dice, esto permite a los grupos criminales reinar de facto libremente y les otorga un «derecho a existir».

La administración de López Obrador ha dicho constantemente que su estrategia necesita más tiempo para que los resultados se perciban realmente.

La respuesta del gobierno… o la falta de ella

Los críticos han dicho durante décadas que el gobierno federal no hace lo suficiente para proteger a los candidatos y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no es diferente.

«Es un momento difícil para estas campañas», dijo recientemente el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa diaria. «Vamos a seguir protegiéndolos».

Las palabras» seguir protegiéndolos «implicarían que el gobierno ya está protegiendo efectivamente a los candidatos, algo que obviamente no es el caso.

Los críticos dicen que la respuesta ineficaz del gobierno se debe en parte a que no reconoce el alcance del problema.

El propio recuento del gobierno sobre cuántos políticos o candidatos han sido asesinados, actualmente de 14, es mucho más bajo que otras estimaciones, incluida la de la consultora Etellekt.

Cuando se le preguntó por qué las cifras de su gobierno eran tan distintas, el presidente no quiso revelar cómo su administración calculó esas cifras.

No ayuda que México sea un país donde reina la impunidad. Más del 90 por ciento de todos los crímenes nunca se resuelven.

A una semana de que los votantes se dirijan a las urnas, la preocupación por que ocurran más asesinatos de candidatos solo irá en aumento.