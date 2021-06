Naomi Osaka se retira del Abierto de Francia, citando su salud mental

Noticias CNN

(CNN) — La estrella del tenis Naomi Osaka anunció el lunes que se retira del Abierto de Francia después de negarse a hablar con los medios en el Grand Slam.

La cuatro veces ganadora de un Grand Slam publicó un comunicado en Twitter diciendo que se retiraba para que «todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se desarrolla en París», y agregó que «se tomaría un tiempo fuera de la cancha».

Osaka reveló que había «sufrido largos episodios de depresión» desde que ganó su primer título de Grand Slam en 2018.

El miércoles pasado, citando razones de salud mental, Osaka publicó en las redes sociales que no participaría en ninguna conferencia de prensa durante el Abierto de Francia, esperando que cualquier multa en la que incurriera se destinaría a una organización benéfica de salud mental.

Tras su victoria el domingo, Osaka fue multada con US$ 15.000 por no hablar con los medios, anunció Roland Garros en un comunicado.

El mensaje de Naomi Osaka

«Esta no es una situación que alguna vez imaginé o pretendí cuando publiqué hace unos días», dijo Osaka en su declaración.

«Creo que ahora lo mejor para el torneo, los otros jugadores y mi bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se desarrolla en París.

«Nunca quise ser una distracción y acepto que mi momento no fue el ideal y mi mensaje podría haber sido más claro. Más importante aún, nunca trivializaría la salud mental ni usaría el término a la ligera.

«La verdad es que he sufrido largos episodios de depresión desde el US Open en 2018 y me ha costado mucho lidiar con eso.

«Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y cualquiera que me haya visto en los torneos notará que a menudo uso auriculares, ya que eso ayuda a calmar mi ansiedad social.

«Aunque la prensa del tenis siempre ha sido amable conmigo (y quiero disculparme especialmente con todos los periodistas geniales a los que puedo haber lastimado), no soy una oradora pública por naturaleza y siento grandes oleadas de ansiedad antes de hablar con los medios de comunicación del mundo.

«Me pongo muy nerviosa y me resulta estresante intentar siempre involucrarme y dar las mejores respuestas que puedo. Así que aquí en París ya me sentía vulnerable y ansiosa, así que pensé que era mejor tener cuidado personal y saltearme las conferencias de prensa.

«Lo anuncié de manera preventiva porque siento que las reglas están bastante desactualizadas en algunas partes y quería resaltar eso. Escribí en privado al torneo disculpándome y diciendo que estaría más que feliz de hablar con ellos después del torneo pues los slams son intensos.

«Voy a tomarme un tiempo fuera de la cancha ahora, pero cuando sea el momento adecuado, realmente quiero trabajar con el Tour para discutir las formas en que podemos mejorar las cosas para los jugadores, la prensa y los fanáticos».

Críticas al Abierto de Francia

Tras su decisión de excluirse de los deberes de los medios de comunicación la semana pasada, el Abierto de Francia fue criticado por publicar un tuit, que desde entonces ha eliminado, con fotos de Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka y Coco Gauff participando en sus deberes con los medios con la leyenda: «Ellos entendieron la tarea».

La cuatro veces ganadora de dobles de Grand Slam, Rennae Stubbs, tuiteó: «Esta es una seria mancha sobre Roland Garros y la FFT (Federación Francesa de Tenis).

«Entiendo su intento de dar un mensaje, pero esto no tiene un buen aspecto. Quiero decir que estos jugadores en particular son una gran imagen para el tenis, pero hacer que una jugadora se sienta culpable y humillarla NO es una buena imagen para un jugador de tenis».

Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis, dijo en un comunicado que la FFT estaba «arrepentida y triste por Naomi Osaka».

«El resultado de la retirada de Naomi de Roland-Garros es lamentable. Le deseamos la mejor y más rápida recuperación posible, y esperamos tener a Naomi en nuestro Torneo el próximo año», decía la declaración de Moretton. «Como todos los Grand Slams, la WTA, la ATP y la ITF, seguimos muy comprometidos con el bienestar de todos los atletas y con la mejora continua de todos los aspectos de la experiencia de los jugadores en nuestro Torneo, incluidos los medios de comunicación, como siempre nos hemos esforzado por lograr.»

La gran tenista Martina Navratilova tuiteó el lunes sobre la decisión de Osaka.

«Realmente espero que esté bien», tuiteó Navratilova. «Como atletas, se nos enseña a cuidar nuestro cuerpo, y tal vez el aspecto mental y emocional se pasa por alto. Esto va más allá de ofrecer o no una conferencia de prensa».

La postura de Roland Garros

Después de su victoria sobre la rumana Patricia Maria Tig el domingo, Osaka, de 23 años, no habló con los medios, una acción por la que fue multada.

Roland Garros dijo que le pidió a Osaka «que reconsiderara su posición y trató sin éxito de hablar con ella para verificar su bienestar, comprender los detalles de su problema y qué podría hacerse para solucionarlo en el sitio».

«Tras la falta de compromiso de Naomi Osaka, el Abierto de Australia, Roland-Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos le escribieron conjuntamente para comprobar su bienestar y ofrecerle apoyo, subrayar su compromiso con el bienestar de todos los atletas y sugerir un diálogo sobre el tema», decía el comunicado. «También se le recordó sus obligaciones, las consecuencias de no cumplirlas y que las reglas deberían aplicarse por igual a todos los jugadores».

Los organizadores dijeron que las violaciones repetidas podrían dar lugar a sanciones más duras, incluida la suspensión del torneo.

La gira de la WTA emitió un comunicado diciendo que la salud mental y la conciencia sobre el tema son una de las «más altas prioridades de la WTA».

«Seguimos aquí para apoyar y ayudar a Naomi de cualquier manera posible y esperamos verla de regreso en la cancha pronto», decía la declaración de la WTA.