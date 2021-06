La vida de Elon Musk en datos

Noticias CNN

(CNN) — He aquí un vistazo a la vida de Elon Musk, el empresario multimillonario detrás de Tesla y SpaceX.

Personal

Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1971

Lugar de nacimiento: Pretoria, Sudáfrica

Nombre de nacimiento: Elon Reeve Musk

Padre: Errol Musk, ingeniero

Madre: Maye (Haldeman) Musk, nutricionista y modelo

Matrimonios: Talulah Riley (2013-2016, divorciados por segunda vez), (2010-2012, divorciados por primera vez); Justine (Wilson) Musk (2000-2008, divorciado)

Niños: con Justine Musk: Nevada, murió a las 10 semanas; los gemelos Griffin y Xavier; los trillizos Damián, Sajón y Kai; con Grimes: X Æ A-Xii

Educación: Asistió a la Queen’s University en Kingston, Ontario, Canadá, 1990-1992; University of Pennsylvania, B.S. in economics and B.A. in physics, 1995; asistió brevemente a la Universidad de Stanford en 1995

Así funciona el robot para implantar microchips en humanos 1:04

Otros hechos

CEO y diseñador principal de Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), una compañía comercial de exploración espacial.

CEO y arquitecto de producto del fabricante de automóviles eléctricos Tesla Motors.

Presidente de la Fundación Musk, una organización que apoya la investigación sobre energía renovable, exploración espacial humana y pediatría.

A los 12 años, vendió su código para un videojuego llamado «Blastar» a una revista de computadoras por US$ 500.

El director de cine Jon Favreau ha dicho que Musk ayudó a inspirar la versión en pantalla del genio multimillonario Tony Stark en las películas de «Iron Man».

Elon Musk quiere crear su propia ciudad en Texas 0:56

Cronología

1995 – Musk cofunda Zip2 Corp., una compañía que desarrolla guías de ciudades en línea.

1999 – Vende Zip2 a Compaq por US$ 307 millones.

Marzo de 1999 – Cofunda X.com, una empresa de servicios financieros y banca en línea.

Marzo de 2000 – X.com se fusiona con Confinity, y pasa a llamarse PayPal en 2001.

Junio de 2002 – Musk funda SpaceX, con la intención de disminuir el costo y aumentar la accesibilidad de los viajes espaciales.

Octubre de 2002 – PayPal es adquirida por eBay en un acuerdo de US$ 1.500 millones. Musk se embolsa US$ 165 millones.

Febrero de 2004 – Musk se une a Tesla como presidente de la junta y supervisa la ronda inicial de financiación de inversiones.

Octubre de 2008 – Se convierte en CEO y arquitecto de producto de Tesla.

8 de diciembre de 2010 – El Dragon, una nave no tripulada desarrollada por SpaceX, golpeó las aguas del Océano Pacífico. El Dragón es la primera nave espacial comercial de una compañía privada en orbitar la Tierra y regresar.

El SpaceX Dragon regresa del espacio 0:44

25 de mayo de 2012 – El Dragón hace historia como la primera cápsula privada en conectarse a la Estación Espacial Internacional (EEI).

31 de mayo 2012 – Después de entregar más de 1.000 libras de carga, incluyendo alimentos, ropa, equipos informáticos y suministros para experimentos científicos a la EEI, el Dragón cae a unos 900 kilómetros de Baja California. Musk declara que el vuelo es un «grand slam». Es la primera misión comercial completada por una nave espacial de propiedad privada.

Noviembre 2013 – Nombrado Empresario del año por Fortune.

11 de diciembre de 2015 – Anuncia planes para ayudar a financiar un centro de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro llamado OpenAI.

8 de abril de 2016 – Por primera vez, SpaceX aterriza su cohete Falcon 9 en un avión no tripulado.

30 de marzo de 2017 – SpaceX lanza un cohete usado. Esta es la primera vez en la historia de los vuelos espaciales que el mismo cohete se ha utilizado en dos misiones separadas a la órbita.

1 de junio de 2017 – Abandona dos de los consejos asesores empresariales del presidente Donald Trump después de que el mandatario anunciara que sacará a Estados Unidos del histórico acuerdo climático de París. Musk tuitea: «Estoy saliendo de los consejos presidenciales. El cambio climático es real. Salir de París no es bueno para Estados Unidos ni para el mundo».

7 de junio de 2017 – Tesla está incluida en la lista Fortune 500 de las compañías más grandes del país por primera vez, ocupando el número 383. La lista clasifica a las compañías por ingresos, y Tesla aumentó US$ 7.000 millones en 2016.

6 de febrero de 2018 – SpaceX lanza Falcon Heavy, el cohete operativo más potente del mundo. La nave lleva un roadster Tesla rojo al espacio, repleto de un falso astronauta en el asiento del conductor.

SpaceX pone en órbita satélites con conexión a internet 0:37

7 de agosto de 2018 – Musk anuncia, a través de Twitter, que considera llevar a Tesla a ser empresa privada. Afirma que la financiación está asegurada.

10 de agosto de 2018 – Dos accionistas presentan demandas acusando a Tesla y Musk de violar la ley federal de valores al supuestamente hacer declaraciones falsas para aumentar el precio de las acciones de la compañía. El tuit de Musk sobre la obtención de fondos para convertir a Tesla en empresa privada el 7 de agosto impulsó el precio de las acciones de inmediato. Pero en los días posteriores perdió la mayoría de esas ganancias, reaccionando, al menos en parte, a los informes de Bloomberg y de Wall Street Journal de que la Comisión federal de Bolsa y Valores investiga la afirmación de Musk.

24 de agosto de 2018 – En un comunicado publicado en el sitio web de Tesla, Musk dice que tiene la intención de mantener a la compañía pública después de consultar con la junta directiva.

6 de septiembre de 2018 – Fuma marihuana y bebe whisky durante una entrevista de podcast en vivo con Joe Rogan.

17 de septiembre de 2018 – Vernon Unsworth, el espeleólogo que ayudó a rescatar a 12 niños y su entrenador de fútbol de una cueva inundada en Tailandia en julio, presenta una demanda por difamación contra Musk en un tribunal federal en California. Unsworth presentará una demanda separada en Londres. Musk se enojó con Unsworth después de que el espeleólogo criticara los intentos de Musk de ayudar con el esfuerzo de rescate de la cueva tailandesa mediante la construcción de un submarino en miniatura. En Twitter, Musk hizo la afirmación infundada de que Unsworth era un «pedo» o pedófilo. Musk redobló su afirmación en otros tuits antes de eliminarlos.

18 de septiembre de 2018 – Tesla confirma que el Departamento de Justicia está investigando si los comentarios hechos por Musk en agosto sobre volver la compañía a privada eran ilegales.

Este es el nuevo título de Elon Musk en Tesla 1:03

27 de septiembre de 2018 – La Comisión de Bolsa y Valores demanda a Musk por hacer declaraciones «falsas y engañosas» a los inversores de Tesla a través de Twitter el 7 de agosto. La SEC pide que se impida a Musk servir como funcionario o director de una empresa pública.

29 de septiembre de 2018 – Musk acepta un acuerdo sobre cargos de fraude con la SEC. Según los términos del acuerdo, Musk renunciará como presidente de Tesla y pagará una multa de US$ 20 millones. Tesla también acepta pagar una multa de US$ 20 millones, nombrar a dos nuevos directores independientes y establecer un comité para supervisar las comunicaciones de Musk.

18 de diciembre de 2018 – Demuestra el primer túnel de su Boring Company, construido como un experimento en el transporte subterráneo con el objetivo de proporcionar rutas alternativas a las calles atascadas de tráfico.

25 de febrero de 2019 – Después de que Musk tuiteó sobre la cantidad de autos que anticipa que Tesla producirá en 2019, la SEC le pide a un juez federal que lo mantenga en desacato a la corte por violar los términos del acuerdo. El acuerdo prohíbe a Musk publicar información de la compañía en las redes sociales sin aprobación previa.

7 de marzo de 2019 – Bloomberg informa que la autorización de seguridad de Musk por parte del Departamento de Defensa está bajo revisión. Volvió a presentar su solicitud después de que fumó marihuana durante una entrevista de podcast en vivo en septiembre de 2018.

26 de abril de 2019 – Musk llega a un acuerdo con la SEC para resolver el caso relacionado con el tuit de 2018 sobre volver a Tesla privada a US$ 420 por acción. Según el acuerdo, Musk no puede tuitear sobre algunos temas sin obtener la aprobación previa de un abogado de valores con experiencia.

28 de septiembre de 2019 – Musk revela un prototipo de Starship, el cohete y la nave espacial en el centro de su plan para colonizar Marte. Durante una presentación de una hora sobre los próximos pasos, dice que los primeros pasajeros podrían abordar Starship y viajar a la órbita dentro de un año.

6 de diciembre de 2019 – Después de un juicio de cuatro días, un jurado tarda menos de una hora en decidir que Musk no difamó a Unsworth cuando envió un tuit llamando al espeleólogo británico «pedo guy».

Elon Musk descalifica a uno de los rescatistas del equipo de fútbol en Tailandia 1:26

23 de marzo de 2020 – El gobernador de California, Gavin Newsom, anuncia que Musk ha adquirido 1.000 respiradores y los distribuirá para ayudar a los hospitales de California a tratar a los pacientes infectados con el coronavirus.

Semanas después, la Oficina de Servicios de Emergencia de Newsom le dice a CNN que la oficina del gobernador había estado hablando con hospitales en el estado todos los días y hasta la fecha «no había oído hablar de ningún sistema hospitalario que haya recibido un ventilador directamente de Tesla o Musk». En una serie de tuits, Musk le pidió a Newsom que «por favor arregle este entendimiento» e incluyó una lista parcial de hospitales que dijo que habían sido enviados a respiradores.

29 de abril de 2020 – Después de tuitear sobre el coronavirus durante meses, Musk llama «fascistas» las órdenes de quedarse en casa destinadas a frenar la pandemia de coronavirus y las comparó con «encarcelar a la fuerza a la gente en sus hogares».

4 de mayo de 2020 – Musk anuncia el nacimiento de su hijo, X Æ A-12 Musk, con la cantante Grimes.

9 de mayo de 2020 – Tesla presenta una demanda contra el condado de Alameda, California, después de que los funcionarios locales se negaron a permitir que la compañía reabriera su fábrica de Fremont. A través de las redes sociales, Musk amenaza con trasladar la sede de Tesla fuera de California, a un estado donde las reglas contra covid son menos restrictivas.

24 de mayo de 2020 – Grimes anuncia que ella y Musk han cambiado el nombre de su hijo a X Æ A-Xii en una publicación de Instagram.

30 de mayo de 2020 – SpaceX y la NASA lanzan Falcon 9, el primer lanzamiento desde suelo estadounidense desde 2011.