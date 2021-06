Publican miles de correos electrónicos de y para Fauci de los primeros días de la pandemia. Esto es lo que muestran

Noticias CNN

(CNN) — El Dr. Anthony Fauci era un habitual en la televisión de Estados Unidos a medida que la pandemia avanzaba en todo el país y millones buscaban al principal experto por información y orientación sobre cómo derrotar al virus.

También respondía docenas de preguntas todos los días fuera de la pantalla, contestando correos electrónicos de miembros del equipo, excolegas, viejos amigos, reporteros, productores, celebridades y, a veces, extraños desesperados por un consejo o que buscaban dejar una nota de «gracias».

BuzzFeed News publicó más de 3.200 páginas de correos electrónicos de la bandeja de entrada de Fauci después de recibir correspondencia que abarcaba de enero a junio de 2020, y The Washington Post publicó extractos de más de 860 páginas de correos electrónicos durante marzo y abril de 2020. CNN también obtuvo varios correos electrónicos de febrero, pero muchos fueron editados en gran medida.

Si bien muchos empleados del gobierno federal prefieren el teléfono al correo electrónico, esta correspondencia ofrece un vistazo poco común a la agenda frenética y al comportamiento cortés y directo de Fauci durante el tiempo en que emergió como una rara fuente de franca honestidad dentro del grupo de trabajo de covid-19 de la administración de Trump.

Pero también revelan el peso que vino con el papel.

«Esta es la Casa Blanca a toda marcha y yo estoy en medio de ella», escribió Fauci en un correo electrónico del 2 de febrero publicado por BuzzFeed. «Con reminiscencias de los días posteriores al ántrax».

Dos días después, respondiendo a un periodista, escribe: «Estoy muy cansado. No duermo mucho estos días».

Los medios estatales chinos se están volviendo contra Fauci en medio de la controversia del laboratorio de Wuhan

‘Estoy aguantando’

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y médico de los Institutos Nacionales de Salud durante más de 50 años, había trabajado para seis presidentes de EE.UU., incluido el entonces presidente Donald Trump antes de convertirse en la cara pública de la respuesta federal al covid-19.

No pasó mucho tiempo para que las preguntas llegaran a su bandeja de entrada, a menudo de estaciones de noticias de todo el mundo y programas de radio que solicitaban varios minutos de su tiempo para entrevistas.

Howard Bauchner, editor en jefe de JAMA, le envió un correo electrónico a Fauci el 5 de febrero con una nota en la parte inferior: «Usted está sobreviviendo –estoy un poco preocupado por su carga de trabajo».

«Estoy aguantando», respondió Fauci, según los correos electrónicos obtenidos por BuzzFeed. «Se siente como mi pasantía y mi primer año de residencia cuando estaba de turno cada dos noches y cada dos fines de semana, pero en realidad nunca salí del hospital porque los pacientes estaban muy enfermos».

Varias semanas después, el director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Francis Collins, jefe de Fauci, adjuntó un breve recordatorio al final de su correo electrónico para Fauci: «¡Duerme un poco!»

En una entrevista con Wolf Blitzer de CNN en junio, Fauci calificó el trabajo de «agotador».

«Estoy crónicamente fatigado, no duermo mucho», dijo. «Estoy constantemente informando, hablando, haciendo cosas, con suerte, sacando adelante la causa correcta».

Y si el cansancio alguna vez se convirtió en frustración, Fauci ciertamente nunca dejó que se notara. Sus intercambios, aunque breves, siempre parecían agradables. «Discutámoslo», le indicaba a su equipo cuando llegaba una nueva solicitud. «Gracias por su nota», era a menudo su respuesta a las decenas de notas de agradecimiento que le llegaban.

‘No dude en llamar o enviar un email’

A pesar de que el plato ya estaba desbordado por una pandemia que estaba fuera de control, Fauci encontró el tiempo para responder a las notas de apoyo y las preguntas de consejo médico, incluso cuando provenían de completos desconocidos.

Cuando alguien se comunicó el 4 de marzo con una pregunta sobre si las vacunas contra la neumonía podrían brindar alguna protección contra el covid-19 grave, Fauci respondió en detalle aproximadamente una hora después.

«Dios mío», respondió la persona, según los correos electrónicos publicados por BuzzFeed. «Honestamente, nunca esperé que respondiera y le agradezco desde el fondo de mi corazón por ser tan generoso».

Cuando un médico le envió un correo electrónico a finales de febrero sospechando que un paciente podría tener coronavirus, Fauci aconsejó sobre los siguientes pasos a dar, según muestran los correos electrónicos publicados por BuzzFeed.

«No dude en llamarme o enviarme un correo electrónico», se despidió.

Para aquellos que se acercaron temerosos de lo que podría suceder, Fauci fue honesto, tanto sobre lo que los expertos sabían como lo que no sabían.

«El problema realmente crítico es cuál resulta ser realmente la tasa de letalidad», escribió en un correo electrónico del 2 de marzo publicado por BuzzFeed. «Espero una tasa de letalidad considerablemente más baja, pero eso podría ser una ilusión. Sea lo que sea, las principales herramientas que tenemos son las medidas de salud pública, en particular el distanciamiento social, que tenemos que empezar a hacer ahora mismo».

En ese momento, dijo, una candidata a vacuna pronto estaba comenzando su ensayo de Fase 1, pero agregó que «una vacuna está fuera de discusión durante al menos un año o más».

«El miedo no es irracional», dice Fauci ante el desuso de las mascarillas

‘Nunca me han puesto un bozal’

El médico veterano se ganó decenas de seguidores y detractores mientras se mantenía firme contra un Trump a veces demasiado optimista, que con frecuencia buscaba minimizar la gravedad de la pandemia.

Fauci y Trump no estuvieron de acuerdo sobre cómo abordar la pandemia, cuál era el mensaje correcto para el pueblo estadounidense y cómo equilibrar la reapertura con la prevención de un mayor contagio. A pesar de todo, Trump insistió en que respetaba a Fauci, pero no estaba de acuerdo con su enfoque. Pero en el punto más bajo de su relación, Trump sugirió que estaba considerando despedirlo. Los ataques de los aliados de Trump llevaron a que necesitara más equipo de seguridad. En agosto, Fauci le dijo a Sanjay Gupta de CNN que tenía que obtener protección de seguridad después de que su familia recibiera amenazas de muerte y hostigamiento.

Cuando un funcionario de salud chino se acercó preocupado, Fauci respondió: «Todo está bien a pesar de algunos locos en este mundo», según un correo electrónico de abril obtenido por BuzzFeed y el Post.

A pesar de todo, Fauci sostuvo que la política nunca lo influenció ni lo disuadió de decir la verdad.

Cuando un columnista envió un correo electrónico a finales de febrero preguntando si Fauci había recibido órdenes para obtener aprobación antes de hablar públicamente sobre el virus, Fauci dijo: «Nunca me pusieron un bozal ni me dijeron que no podía hablar públicamente sobre nada durante esta administración», según los correos electrónicos publicados por BuzzFeed.

Después de un correo electrónico del 1 de marzo de un psicólogo expresando su preocupación sobre si Fauci estaba siendo censurado, respondió: «Puedo asegurarles que no me están censurando».

A medida que el tiempo en el cargo del expresidente comenzó a reducirse, los asesores del mandatario restringieron cuánto podía aparecer Fauci en la televisión para ofrecer advertencias y le quitaron la invitación de informar a Trump en la Oficina Oval.

El Dr. Fauci dice que le preocupaba contraer covid-19 en la Casa Blanca de Trump

Su turbulenta relación contrasta fuertemente con el ascenso otorgado por el presidente Joe Biden a Fauci como director médico asesor, un papel en el que ha tenido la libertad de promover el asesoramiento de salud pública sin el desprecio de la Oficina Oval.

Durante su primera conferencia de prensa bajo la administración de Biden, Fauci señaló que los días de exceso de confianza y los datos sueltos habían terminado.

«Una de las novedades de esta administración es que si no sabes la respuesta, no adivines», dijo en enero. «Solo di que no sabes la respuesta».