Se anuncian las ciudades brasileñas donde se jugará la Copa América 2021

Noticias CNN

(CNN) — La Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol anunció las cuatro ciudades de Brasil donde se jugará la Copa América 2021.

La confederación anunció este miércoles en Twitter que el torneo se llevaría a cabo en las ciudades de Brasilia en el Distrito Federal, Cuiabá en Mato Grosso, Goiania en Goiás y Río de Janeiro en el estado de Río de Janeiro.

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd

— Copa América (@CopaAmerica) June 2, 2021

«La CONMEBOL Copa América de 2021 ya tiene sedes confirmadas. Trabajamos intensamente para informar en la brevedad la programación completa del torneo», tuiteó la confederación.

La CONMEBOL Copa América 2021 ya tiene sedes confirmadas. Trabajamos intensamente para informar en la brevedad la programación completa del torneo.

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 2, 2021

En un video tuiteado por la Conmebol, su presidente Alejandro Domínguez, dijo que realizarán los juegos sin asistencia de público, siguiendo estrictos protocolos, y que próximamente se darán a conocer los estadios donde se jugarán los partidos.

La confirmación de la Conmebol llega un día después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciara los estados donde se llevarían a cabo los juegos.

El torneo de 2021, retrasado un año debido a la pandemia de covid-19, se celebraría conjuntamente por primera vez en sus 105 años de historia. Contará con 10 naciones sudamericanas y comenzará en Brasil el 13 de junio.