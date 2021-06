Jeff Bezos irá al espacio en el primer vuelo tripulado de un cohete

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Jeff Bezos volará al espacio en el primer vuelo con tripulación del New Shepard, el cohete fabricado por su compañía espacial, Blue Origin. El vuelo está programado para el 20 de julio, solo 15 días después de que renuncie como presidente ejecutivo de Amazon.

Blue Origin dijo que el hermano menor de Bezos, Mark Bezos, también se unirá al vuelo.

«Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio», dijo Bezos, de 57 años, en una publicación de Instagram el lunes por la mañana. «El 20 de julio emprenderé ese viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo».

Si todo sale según lo planeado, Bezos, la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de US$ 187.000 millones, será el primero de los magnates espaciales multimillonarios en experimentar un viaje a bordo de la tecnología de cohetes en la que ha invertido millones en desarrollar. Ni siquiera Elon Musk, cuyo SpaceX construye cohetes lo suficientemente poderosos como para entrar en órbita alrededor de la Tierra, ha anunciado planes para viajar al espacio a bordo de una de las cápsulas de tripulación dignas de humanos de su empresa. El multimillonario británico Richard Branson, cuya propia compañía espacial, Virgin Galactic, planea realizar vuelos al espacio suborbital para los buscadores de emociones más adinerados y competir directamente con Blue Origin. Branson ha dicho durante mucho tiempo que estaría entre los primeros pasajeros a bordo del avión propulsado por cohetes de Virgin Galactic, pero se espera que ese vuelo tenga lugar más adelante en 2021.

El vuelo de Blue Origin con Jeff Bezos

El vuelo tripulado de Blue Origin —en el que irá Bezos— verá la cápsula de seis plazas y el cohete de 18 metros de la compañía despegar hacia el borde del espacio en un vuelo de 11 minutos que alcanzará más de 95 kilómetros sobre la Tierra.

Después de seis años de pruebas extensas y a menudo secretas del cohete y la cápsula, llamados New Shepard, Blue Origin anunció en mayo que se estaba preparando para poner a los primeros pasajeros en una cápsula New Shepard.

Aunque la compañía no ha anunciado por cuánto venderá boletos regulares, Blue Origin dijo que se le dará un asiento al ganador de una subasta de un mes que está actualmente en curso. La licitación había alcanzado los US$ 2,8 millones hasta el lunes por la mañana.

Blue Origin fue fundada por Bezos en el año 2000, y la compañía realizó más de una docena de vuelos de prueba sin nadie a bordo en las instalaciones de Blue Origin en la zona rural de Texas, a unos 110 kilómetros de Marfa.

El legado de Bezos

Bezos creó Amazon en 1994, primero como una librería en línea, con US$250.000 de sus padres. Durante los años siguientes, ha crecido hasta convertirse en una de las empresas más grandes del mundo, con negocios en todo, desde Amazon Web Services, una empresa de servicios de computación en la nube que cuenta con entidades como Netflix y la CIA como clientes; a ser dueño de MGM, el estudio que fabrica James Bond; a tener una participación importante en Rivian, una empresa de automóviles eléctricos.

Tiene su propia compañía de seguridad para el hogar, Ring, y su propia cadena de supermercados, Whole Foods. Y eso sin mencionar su propia aerolínea, Prime Air, que tiene su propia flota de más de 70 aviones con la marca Prime Air, que envían exclusivamente paquetes de Amazon a todo el mundo.

La explosiva popularidad de Amazon ayudó a hacer crecer la fortuna de Bezos a más de US$1.000 millones en 1999, cuando fue nombrado Persona del año por la revista Time. Fundó Blue Origin en 2000 y dijo en un momento que estaba vendiendo más US$1.000 millones en acciones de Amazon cada año para ayudar a financiar el desarrollo de cohetes de la compañía.

Bezos seguirá involucrado en Amazon, aunque pasará al cargo de alto ejecutivo.

Andy Jassy, director de Amazon Web Services, lo reemplazará como presidente ejecutivo de Amazon.

El hermano de Bezos, Mark, anteriormente fue propietario de una agencia de publicidad y ahora es vicepresidente senior de Robin Hood, una organización benéfica de la ciudad de Nueva York.

Otros proyectos de Blue Origin

Además de New Shepard, Blue Origin también está trabajando para desarrollar un cohete imponente llamado New Glenn, que la compañía espera que se utilice para enviar satélites comerciales y del gobierno de EE.UU. a órbita, así como también para realizar viajes al espacio profundo. Blue Origin también esperaba estar involucrado en el plan de la NASA para volver a llevar humanos a la luna en 2024, aunque fue superado por SpaceX por un contrato para construir el módulo de aterrizaje lunar que transportaría a los astronautas desde la órbita de la luna hasta la superficie. Blue Origin está protestando por la decisión del contrato, aunque la NASA también ha dicho que Blue Origin todavía es elegible para postularse para trabajar en futuras misiones lunares.

Bezos ha calificado a Blue Origin como «el trabajo más importante que estoy haciendo», aunque anteriormente no ha sido abierto sobre si personalmente le gustaría viajar al espacio.

«Me interesa el espacio porque me apasiona», dijo Bezos, quien también hizo un cameo en Star Trek: Beyond en 2016, durante una entrevista con Mathias Döpfner, director ejecutivo de Axel Springer. Lo he estado estudiando y pensando desde que tenía cinco años, pero no es por eso que me dedico a este trabajo. Estoy persiguiendo este trabajo porque creo que si no lo hacemos, eventualmente terminaremos con una civilización de estasis, que encuentro muy desmoralizante».

— Con informes adicionales de Rachel Crane.