Estos son los ajolotes que llegan junto con «Caves and Cliffs: Parte 1» de Minecraft

(CNN Español) — Cabras malvadas, calamares brillantes y adorables ajolotes son los protagonistas de la actualización de «Caves and Cliffs: Parte 1» de Minecraft que ya está disponible en todas las plataformas, incluyendo Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android y Windows 10; así como en una edición Java para Windows, macOS y Linux.

En octubre de 2020 Minecraft anunció el lanzamiento de la actualización de «Caves and Cliffs», misma que se realizará en dos partes. La primera disponible desde hoy, 8 de junio, y la segunda durante las festividades de final de año.

Según Minecraft esta actualización está enfocada en “algunos monstruos lindos y divertidos”, como los coloridos ajolotes. A continuación te contamos todo lo que sabemos del ajolote tanto dentro como fuera del universo de Minecraft.

Ajolote o axolotl

El ajolote es originario y endémico de los lagos del Valle de México, y su nombre en náhuatl es axolotl, que significa “monstruo de agua”. A nivel cultural, los indígenas prehispánicos lo consideraban el hermano mellizo de Quetzalcóatl.

En la vida real, este anfibio que permanece en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco, pero en Minecraft vivirán dentro de las cuevas frondosas (Lush Caves, en inglés) las cuales no llegarán sino hasta la segunda actualización «Caves and Cliffs». Sin embargo, por ahora podrás encontrarlos en lagos subterráneos.

Lindos por fuera, feroces por dentro

Al igual que en la vida real, los ajolotes en Minecraft vienen en diferentes colores, como rosa, café, dorado, azul y cian; y también tienen la capacidad de regenerarse, de forma similar a los ajolotes reales. “Cuando llega a una cantidad muy baja de salud, en realidad se quedará quieto en su lugar y se hará el muerto” explicó Brandon Pearce, desarrollador de videojuegos para Mojang Studios en un video en YouTube. Tras permanecer “muerto” por unos instantes el ajolote podrá recuperar su salud y regresar a la batalla.

Para crear un ejército de ajolotes únicamente se necesitan peces tropicales para criarlos, un par de cubetas para capturarlos, y no sacarlos del agua pues se secarán y comenzarán a sufrir daños si están fuera del agua por más de 5 minutos.

Los ajolotes no pueden caminar en la superficie, pero son bastante efectivos para combatir peces, calamares, ahogados y guardianes. Además, estos adorables anfibios acompañan al jugador a cambio de peces, y en caso de que un jugador mate a un «mob», el anfibio mostrará su agradecimiento dándole al jugador regeneración y eliminando la fatiga.

La actualización «Caves and Cliffs: Parte 1» está acompañada por varias novedades, además de los ajolotes, como bloques de nuevas piedras y minerales, y cabras que ––aunque adorables–– no pensarán dos veces en darte un cabezazo. Para acceder a esta actualización, únicamente tienes que asegurarte de descargar la actualización más reciente, la 1.17.

En un video en YouTube Agnes Larsson, directora de videojuegos de Vanilla Minecraft, dijo que para el equipo de Minecraft es muy importante que los usuarios puedan jugar sus mundos por muchos años por lo que al actualizar a la Parte 2 de «Caves and Cliffs» mezclarán el viejo y el nuevo mundo.

Más anuncios sobre «Caves and Cliffs: Parte 2» y los planes de Minecraft para el futuro serán anunciados durante el evento Minecraft Live 2021, el cual todavía no tiene fecha para su realización.

