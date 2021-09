Lil Nas X dedica a la comunidad LGBTQ el Moon Person por el tema “Montero” de los VMA’s de MTV 2021

CNN - Spanish

(CNN Español) — Madonna fue la encargada de dar la bienvenida oficial de la entrega 40 de los VMA de la cadena MTV, que se llevaron a cabo el domingo desde Nueva York. “Hace 40 años dijeron que no duraría, y aquí estoy”, dijo la chica material.

Bajo la conducción de la cantante Doja Cat, y desde el Barclays Center en en barrio de Brooklyn, Justin Bieber y The Kid LAROI se encargaron de abrir la ceremonia, seguidos de Olivia Rodrigo, quien interpretó el tema “Good for you”.

Madonna se presentó en la primera entrega de los premios MTV el 14 de septiembre de 1981 y 40 años después, regresó a dar la bienvenida oficial (Foto: MTV)

Olivia Rodrigo, la primera ganadora de los VMA de MTV

La cantante Jennifer Lopez entregó el primer Moon Person de la noche a Olivia Rodrigo en la categoría de “Canción del año”, quien lo dedicó “a las niñas que escriben y componen canciones tiradas en el piso de sus cuartos”.

Halley Bieber, esposa de Justin Bieber, presentó a Kacey Musgraves.

La banda Twenty one pilots tomó el escenario para interpretar “Saturday” y justo a la mitad de la canción, el vocalista, Tyler Joseph, reveló que su esposa estaba esperando a su segundo hijo.

Cyndi Lauper busca el empoderamiento femenino

La cantante Cyndi Lauper salió al escenario y emocionada compartió con la audiencia: “Gané un Moon Person en 1984. Las cosas son un poco diferentes ahora. Sí, las chicas quieren divertirse. Pero también queremos tener fondos e igualdad de salarios. ¡Control sobre nuestros cuerpos! Ya saben, derechos fundamentales”.

Justin Bieber se llevó el premio en la categoría de “Mejor Pop” por el video “Peaches”, junto a Daniel Caesar y Geveon.

Cindy Lauper subió al escenario de los VMA’s de MTV para hablar de la equidad en las mujeres y el empoderamiento femenino (Foto: MTV)

Lil Nas X, uno de los momentos más esperados

El actor Billy Porter salió al escenario y dijo: “Cuando empezaba en esto, el mundo no estaba preparado para mí, pero me da mucha alegría ser testigo de los cambios”.

Acto seguido, presentó al cantante Lil Nas X, quien vestido de color rosa y con un banda tomó el escenario para cantar “Industry Baby” y “Montero”.

Ozuna, el sabor latino

Siguieron otros reconocimientos, como “Video con causa” para Billie Eilish, por la canción “Your Power”; “Artista del año” para Justin Bieber, y “Mejor Hip Hop” para Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. por ‘FRANCHISE’.

La noche también debía tener sabor latino y el encargado de ponerlo fue el boricua Ozuna, quien junto a 18 bailarines disfrazados de osos de peluche, interpretó y bailó “La Funka”

El puertorriqueño Ozuna fue el encargado de poner el sabor latino a la entrega de premios (Foto: MTV)

Los más esperados: Camila Cabello y Shawn Mendes

Sin duda, una de las más esperadas era Camila Cabello, quien vestida como bailaora de flamenco tomó el escenario para cantar “Don’t go yet” junto a más de 14 bailarines.

Cabello luego presentó a Shawn Mendes, quien con un suéter de rayas blancas y rosas y unos pantalones blancos interpretó “Summer of Love”.

Backstreet Boys, NSYNC y 98 Degrees, juntos por el pop

Lance Bass, Nick Lachey y A.J. McLean, todos pertenecientes a las famosas boy bands de los noventa, fueron los encargados de dar el trofeo al “Mejor Pop” para BTS por el tema “Butter”. En un video, los integrantes del grupo coreano agradecieron “por el amor que han recibido en el 2021”.

Billie Eilish entregó el Global Icon Award a la banda de rock Foo Fighters, quienes tras tomar el escenario y cantar “Learn to fly”, “Shame, shame” y “Everylong”, en voz de su vocalista, Dave Grohl, agradecieron a MTV: “Queremos agradecer a las personas de MTV del pasado y del presente. Nos vemos en 26 años”.

El Moon Person para video del año se lo lleva…

Alicia Keys, en un vestido dorado de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, iluminó el escenario al aire libre y con el fondo de la isla de Manhattan para cantar junto a Swae Lee su más reciente sencillo “LaLa” y el clásico “Empire State of Mind”. “¡Te amo Nueva York!”, gritó emocionada la cantante.

Para terminar, se reconocieron las categorías de “Alternativo”, “Mejor artista nuevo” y la más esperada, “Mejor Video”, misma que el roquero David Lee Roth entregó a Lil Nas X por “Montero (Call me by your name)”.

Kourtney Kardahian y Megan Fox presentaron a Machine Gun Kelly, quien cerró la velada con el tema “Papercut”.

“¡Feliz cumpleaños MTV!”, fueron las palabras con las que Doja Cat despidió la ceremonia.

