Critican concurso durante un juego de hockey en Dakota del Sur en el que maestros se arrodillaban para agarrar billetes

(CNN) — Un inusual concurso en un juego de hockey en Dakota del Sur terminó con un grupo de maestros de escuela compitiendo por un montón de dinero, arrodillados para agarrar puñados de billetes de un dólar.

El evento “Dash for Cash” (correr por dinero en efectivo) en el juego de hockey juvenil Sioux Falls Stampede del sábado presentó a 10 maestros locales en una alfombra en el centro del hielo, recogiendo US$ 5.000 en billetes de 1 dólar donados y metiéndolos en sus camisas y bolsillos. La promoción alentaba a los maestros a recolectar tanto dinero como pudieran para ayudar a financiar sus proyectos en el aula.

Maestros de Sioux Falls luchan por agarrar billetes de un dólar para financiar proyectos para sus aulas. Los críticos dijeron que el concurso era degradante.

Luego vinieron las críticas.

El video de los maestros empujándose para agarrar billetes de un dólar ha provocado indignación en todo el país, y algunos críticos dicen que el juego convirtió la escasez crónica de fondos de los maestros de escuela en un espectáculo público. Otros lo han comparado con “Squid Game” (El juego del calamar), la serie de televisión de Corea del Sur sobre personas desesperadas que compiten en juegos infantiles mortales para ganar dinero.

“Los maestros nunca deberían tener que arrastrarse por el dinero que se necesita para mejorar las aulas”, dijo la representante del estado de Dakota del Sur, Erin Healy, a la afiliada de CNN, KSFY. “Realmente muestra cuán quebrado está nuestro sistema”.

El presidente del sindicato de maestros del estado se hizo eco de un sentimiento similar.

“Si bien el Dash for the Cash puede haber sido bien intencionado, solo subraya el hecho de que los educadores no tienen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus estudiantes”, dijo a CNN Loren Paul, de la Asociación de Educación de Dakota del Sur.

“Como estado, no deberíamos obligar a los maestros a gatear por una pista de hielo para obtener el dinero que necesitan para financiar sus aulas. Necesitamos mejorar para nuestros educadores, pero, lo que es más importante, debemos mejorar para nuestros estudiantes.”

Los organizadores del evento se disculpan

El evento fue organizado por Sioux Falls Stampede, quienes compiten en la Liga de Hockey de Estados Unidos amateur, en asociación con el prestamista local CU Mortgage.

En un comunicado, los organizadores dijeron que la promoción tenía como objetivo recaudar fondos para los maestros del área y sus aulas. Dijeron que recibieron 31 solicitudes de maestros y seleccionaron al azar a 10 para participar en el evento.

“Se hizo un perfil y se presentó a cada maestro antes del evento, mientras destacábamos su escuela y para qué se utilizarían los fondos”, dice el comunicado. “Aunque nuestra intención era brindar una experiencia positiva y divertida para los maestros, podemos ver cómo parece ser degradante e insultante para los maestros participantes y la profesión docente en su conjunto.

“Lamentamos profundamente y nos disculpamos con todos los maestros por cualquier vergüenza que esto pudo haber causado”.

Dakota del Sur ocupa un lugar bajo en pago de maestros

Los maestros cuentan los billetes de un dólar que recolectaron en el concurso.

Dakota del Sur se ubica cerca de la parte inferior de los estados de EE.UU. en pago de maestros con un salario anual promedio de US$ 49.000, solo por detrás de Mississippi, según cifras de la Asociación Nacional de Educación para el año escolar 2019-2020.

Los maestros gastan alrededor de US$ 750 al año de sus propios bolsillos en útiles escolares y gastos relacionados, dijo Paul, y agregó que el estado tiene una escasez de docentes.

La semana pasada, la gobernadora Kristi Noem propuso un aumento del 6% para los educadores en el estado.

“No podemos invertir en nuestra fuerza laboral sin apoyar a los trabajadores que ya tenemos aquí, y eso incluye a los maestros”, dijo.

Noem recomendó un aumento del 6% para los presupuestos estatales de educación e instó a los distritos escolares a usarlo con los maestros.

“Nuestros maestros están trabajando con cada estudiante de manera única para prepararlos para el futuro”, dijo Noem. “Los distritos escolares deberían invertir el aumento del 6% directamente en nuestros maestros y el resto del personal del distrito … Ellos merecen nuestro apoyo, así que recomiendo que se lo demos”.

El episodio está atrayendo atención –y más dinero– para los maestros

A pesar de las críticas, parece que algo bueno salió de la promoción Dash for Cash.

Personas de todo el país están preguntando cómo pueden donar a los maestros y sus escuelas, lo que llevó a los medios de Sioux Falls a compilar una lista de opciones.

Los organizadores del evento dicen que darán US$ 500 adicionales a los maestros que participaron en el evento y US$ 500 a cada uno de los 21 solicitantes que no fueron seleccionados para participar.

“En total, Stampede y CU Mortgage Direct contribuirán con US$ 15.500 adicionales para los maestros del área”, dijeron los organizadores. “Nos tomamos muy en serio nuestro papel en la comunidad y trabajamos arduamente para apoyar a los grupos sin fines de lucro del área de diversas maneras”.

Lucy Kafanov de CNN contribuyó a esta historia.

