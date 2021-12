Disminuye el estrés de las festividades con estos cinco ejercicios sencillos

Alexandra Ferguson

(CNN) — Ya sea por la presión de las exigencias sociales o por causas más físicas como la falta de sueño, es normal sentirse estresado y abrumado por las tareas añadidas durante las festividades. Sin embargo, hay formas de integrar el ejercicio en nuestra vida cotidiana sin añadir estrés o ansiedad.

Si tiendes a saltarte los entrenamientos durante las fiestas, no estás solo. Las investigaciones sugieren que los estadounidenses tienden a recurrir a la comida y la bebida durante las fiestas. Una encuesta de CNN en diciembre de 2014 encontró que el 62% dice que “se da un gusto y come lo que quiere” durante la temporada festiva, y una encuesta de CBS News en diciembre de 2017 encontró que el 20% de los adultos dice que toma más bebidas alcohólicas durante la temporada. Incluso pensar en hacer ejercicio puede parecer estresante durante una época en la que estamos tan ocupados.

En lugar de estresarte por hacer ejercicio, prueba estos movimientos mientras realizas tus actividades navideñas. De este modo, cuando termines de hacer lo que sea que estés haciendo: compras, salir con amigos, lavar la ropa, podrás sentarte, relajarte y sentirte realizado.

Cada movimiento puede realizarse en casa, y algunos incluso pueden realizarse en público sin que nadie lo note. Prueba una o todas estas cinco formas de convertir tu tarea en un entrenamiento rápido pero eficaz.

Elevaciones de pantorrillas en la cocina

Las elevaciones de pantorrillas son muy sencillas, lo que las convierte en el movimiento perfecto para practicar en la cocina cuando no puedes ni pensar en hacer ejercicio. Todo lo que tienes que hacer es ponerte de pie con los pies separados al ancho de la cadera y levantar los talones del suelo presionando los dedos de los pies.

Desplaza tu peso hacia arriba y hacia abajo, apretando las pantorrillas a medida que avanzas. Repite 10 veces.

Este movimiento puede realizarse entre cualquier tarea de la cocina, así que intenta hacer un par de series. ¿Acabas de poner algo en el microondas y tienes que esperar a que esté listo? Haz 10 elevaciones de pantorrilla.

Flexiones de pie mientras horneas galletas

Las flexiones sobre el mostrador son una forma fabulosa de incorporar un entrenamiento de la parte superior del cuerpo mientras horneas tus galletas navideñas. Coloca las manos en el borde de la barra de cocina e inclínate para que los pies queden firmes detrás de ti.

Dobla los codos, acercando la parte superior del cuerpo a la barra, presiona y endereza los brazos. Repite 10 veces.

Cuando tengas un par de minutos de inactividad en la cocina, aprovecha ese tiempo. Coloca la bandeja de galletas en el horno, apóyate en la barra de la cocina y ponte en movimiento antes de que suene la alarma del horno.

Sentadillas mientras lavas ropa

Lavar la ropa puede convertirse en una parte mundana de la vida cotidiana. Sin embargo, puedes animar esta tarea doméstica haciendo ejercicio al mismo tiempo. Tanto si estás cargando la lavadora, doblando la ropa o subiendo el cesto de la ropa sucia por las escaleras, tómate un momento para hacer algunas sentadillas.

Colócate de pie con los pies separados al ancho de las caderas y extiende los brazos delante de ti.

Dobla las caderas y las rodillas y asegúrate de mantener los pies firmes en el suelo.

Intenta llevar los muslos paralelos al suelo y llevar los glúteos hacia atrás. Presiona hacia abajo con los talones para enderezar las piernas y volver a la posición inicial. Repite 10 veces.

Pulsaciones abdominales de pie

Los ejercicios de abdominales de pie son fáciles y pasan desapercibidos para la gente que te rodea. Estar en público no tiene por qué impedirte hacer ejercicio. Si estás en una fiesta con amigos, de compras o haciendo mandados, haz una pausa de un minuto y realiza 10 pulsaciones abdominales de pie. Si lo haces un par de veces al día, estarás haciendo ejercicio sin tener que dedicar tiempo extra.

Simplemente aprieta los abdominales en un movimiento de pulsación, asegurándote de involucrar tu abdomen con cada movimiento. Imagina que alguien te da un puñetazo en el estómago y que te alejas del puñetazo. Repite 10 veces.

Estiramiento de los glúteos mientras estás sentado a la mesa

La próxima vez que estés sentado a la mesa para una comida festiva o para cenar, puedes estirar los glúteos por debajo de la mesa sin que nadie lo note.

Siéntate en una silla con los pies en el suelo. Cruza el tobillo derecho sobre el muslo izquierdo, doblando la rodilla para que el tobillo derecho descanse sobre el muslo izquierdo.

Inclínate suavemente hacia delante y mantén la postura durante 30 segundos antes de repetir la operación con la otra pierna.

La atención y la conciencia de tu cuerpo aumentan cuanto más incorporas los estiramientos y los ejercicios a tu vida cotidiana. Disfruta de las festividades mientras ayudas a tu cuerpo a sentirse bien.

— Stephanie Mansour, presentadora de “Step It Up With Steph” en PBS, es periodista especializada en salud y bienestar y asesora y entrenadora de pérdida de peso para mujeres.

