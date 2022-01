Novak Djokovic dice que quiere jugar el Abierto de Australia, tras fallo a favor sobre su visa

macamilarincon

(CNN) –– El tenista número 1 del mundo Novak Djokovic anunció a través de su cuenta verificada de Twitter que quiere quedarse y jugar el Abierto de Australia, después de que un juez anulara la cancelación de su visa.

Juez dictamina que Novak Djokovic debe ser liberado y anula la cancelación de su visa por parte del gobierno australiano

“Estoy contento y agradecido de que un juez anulara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha ocurrido, quiero quedarme y tratar de competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso”, escribió Djokovic en un mensaje que acompañaba una imagen suya y de su equipo de entrenamiento. “Viajé aquí para participar en uno de los eventos más importantes que tenemos en frente de seguidores increíbles”, añadió. Y en un mensaje siguiente indicó que no podía decir nada más, “pero MUCHAS GRACIAS a todos ustedes por respaldarme en medio de todo esto y animarme a permanecer fuerte”.

“Está libre finalmente”: su familia da conferencia de prensa

Casi al mismo tiempo, su hermano Djordje Djokovic dijo en una conferencia de prensa desde Belgrado que el tenista estaba “libre finalmente”. Y agregó que el deportista visitó antes la cancha de tenis para entrenar.

“Todo terminó, finalmente, y Novak está libre finalmente. Novak estuvo en la cancha de tenis un poco antes, entrenó un poco. Y así es como lucha por sí mismo: juega tenis”, dijo Djordje Djokovic en la conferencia de prensa.

Su madre Dijana Djokovic también participó en la conferencia de prensa y señaló que está “muy preocupada” de que su hijo aún pueda ser deportado, cuando se le preguntó al respecto.

En sus comentarios, también señaló que esta fue una “gran victoria”, incluso la definió como la victoria más importante de la carrera de Djokovic. “Se pueden imaginar por lo que hemos pasado en los últimos días”, como familia, dijo. “Esta situación ha sido muy difícil (…) nos esforzamos mucho para luchar por él”.

“No pudimos llamarlo, le quitaron el teléfono”, dijo la madre.

Djordje Djokovic agradeció a los seguidores del tenista y dijo que esperaba que Novak saliera de esto como un campeón. Además, sostuvo que esta es ante todo una celebración de la victoria de Novak Djokovic. En ese sentido, indicó que estaba encantado de que “el sistema legal australiano haya llegado a favor de Novak”.

Sobre el resultado positivo de covid-19 de su hermano el 16 de diciembre, Djordje confirmó que fue así y que “todo el proceso fue público y todos los documentos fueron públicos y legales”.

El hermano esquivó una pregunta final de un reportero, quien preguntó si Djokovic había estado en un evento el 17 de diciembre, “suspendiendo” la conferencia de prensa.

El fallo a favor de Djokovic que suspende cancelación de su visa

A primera hora este lunes, un juez australiano anuló la decisión del gobierno de cancelar la visa de Djokovic y ordenó su liberación. La decisión le permite defender su título individual masculino en el Abierto de Australia, aunque aún está la posibilidad de que pueda ser deportado.

Luego de horas de deliberaciones, fallas técnicas y argumentos de ambas partes, el juez Anthony Kelly ordenó liberar a Djokovic de un centro de detención temporal en un hotel y que se le devolvieran sus pertenencias dentro de los 30 minutos posteriores al fallo del lunes.

El juez Kelly también ordenó al demandado en el caso, el Ministerio del Interior de Australia, que pague los costos legales de Djokovic.

Tras la decisión, un abogado del gobierno dijo que el Ministro de Inmigración de Australia se reserva el derecho de intervenir personalmente en el caso. Christopher Tran, en representación del gobierno, dijo que el ministro Alex Hawke conserva el poder ministerial para sacar a Djokovic del país, a pesar de la decisión del juez.

El fallo, realizado a través de un enlace de video en el Tribunal Federal de Circuito de Australia en Melbourne, se produce después de días de especulaciones y enfado público sobre si la estrella del tenis podría jugar en el Abierto de Australia, a pesar de no estar vacunado contra el covid-19.

El serbio de 34 años voló a Australia el 5 de enero, solo para que le cancelaran la visa después de que la Fuerza Fronteriza de Australia considerara que su exención médica del requisito de que todas las personas que llegan al país estén completamente vacunadas contra el covid-19 no era válida.

Enfrentado a la deportación y con sus esperanzas de ganar su Grand Slam número 21 en peligro, Djokovic lanzó un desafío legal.

Durante la audiencia, el equipo legal de Djokovic argumentó que había obtenido la exención médica requerida para viajar a Australia y eludir las restricciones de vacunación por covid-19. Esa exención se había concedido con el argumento de que Djokovic tenía inmunidad natural tras haberse contagiado de covid-19 en diciembre, argumentó su defensa.

Djokovic, quien anteriormente expresó su oposición a las vacunas contra el covid-19 y los mandatos de vacunas, no estaba vacunado cuando llegó a Australia. En su fallo, el juez señaló que si Djokovic hubiera sido deportado, se le habría prohibido la entrada a Australia durante tres años.

El caso atrajo la atención mundial y provocó la ira tanto de sus partidarios como de sus críticos, y algunos dijeron que su caso muestra que las celebridades reciben un trato especial cuando se trata de las duras reglas de covid-19 de Australia, que han dejado familias separadas durante años, y otros que creen que las restricciones del coronavirus están invadiendo sus libertades civiles.

