¿En qué consiste la reforma tributaria de Petro? 6 claves de lo que sabemos (hasta ahora)

Ángela Reyes

(CNN Español) — El sistema actual de impuestos de Colombia tiene un “claro sesgo a favor de las personas excesivamente ricas”, dice el programa con el que Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron las elecciones, y plantea la necesidad de una reforma tributaria. ¿Qué implicaría concretamente? La intención es clara, pero sobre los cambios específicos todavía hay interrogantes. Esto es lo que sabemos.

Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña de Petro, explicó esta semana en una entrevista con Noticias Caracol que, hasta el momento, lo que hay son ideas discutidas en el marco de la campaña que deben convertirse en un proyecto de reforma que hay que “concertar” con distintos actores. Este proyecto deberá ser aprobado por el Congreso para convertirse en realidad.

El borrador todavía no está pronto, afirmó, pero sus intervenciones públicas, así como el programa de Pacto Histórico, las declaraciones de Petro y los análisis de expertos nos permiten explorar qué es lo que se negocia.

Más impuestos a las 4.000 grandes fortunas…. o las 40.000

En declaraciones durante la campaña, Petro explicó que la mayor carga impositiva recaería sobre “las 4.000 más grandes fortunas de Colombia”, una cifra que según su asesor salió de una misión canadiense de expertos que analizó el tema y concluyó que ese número de personas no estaba pagando lo que les correspondía según los ingresos.

¿Cuál es el problema de fondo? Identificar esos ingresos.

“Los multimillonarios del país no tienen ingresos propios. Solamente tienen ingreso a través de sus compañías. Entonces como existe una doble tributación, si le cobran impuestos a los dividendos ellos dicen ‘mira ya mi empresa pagó sobre sus utilidades los impuestos. ¿Cómo me va a cobrar dos veces a mí?’ Pero lo que no dicen es que la gran mayoría de ellos, sus carros, su apartamento, todo su ritmo de vida lo mantiene la empresa”, a CNN en Español Guillermo Sinisterra, Dr. en Economía y profesor de la Universidad Javeriana. La fuente que le siguen son las divisas.

Bonilla lo puso en otras palabras en una entrevista con Blu Radio al abordar los cambios que quieren en el impuesto a las rentas: “Hoy las personas naturales de medianos y altos ingresos no tienen completamente identificados sus ingresos, muchos están subsumidos en gastos de las empresas y no tienen identificados totalmente sus activos” por lo que debe haber un trabajo de “depuración”. Una vez que se haga el número podría aumentar a unos 40.000, que son el 1% de los declarantes de renta que son cuatro millones.

Traducido en números, el asesor habla de apuntar a quienes tienen ingresos de más de 200 millones de pesos anuales (en el entorno de los US$ 50.000)

Menos beneficios tributarios

“Desmontaremos gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio”, dice el programa de Pacto Histórico, y afirma que a causa de esos beneficios se deja de percibir el equivalente a cerca de un 3,5% del PIB al año.

Bonilla apunta a la eliminación de exenciones y beneficios y a establecer unas “reglas de juego únicas”, aunque esto implicaría revisar los “derechos adquiridos”.

Los dividendos, otro pilar de la reforma tributaria de Petro

En el programa de Pacto Histórico se proponía una reforma tributaria que, entre otros aspectos, se enfocara en los dividendos: que sea obligatorio declararlos y siempre tengan que pagar impuestos. Sinisterra explicó que, una de las propuestas que se manejó en este sentido, es aumentar el porcentaje de pago por dividendos a partir de ciertas cifras del 2% como es ahora al 15%.

¿Haría esto que los empresarios se vayan del país? “Están hablando de una estampida de personas que se van a ir a invertir a otro país, pero la verdad es que casi todos los países están convergiendo en ese sentido, sobre todo en este momento pospandemia en el que el país necesita caja”, analizó.

El experto considera que Petro tiene posibilidades de que la reforma pase en el Congreso. Puede haber cambios en los porcentajes, por ejemplo, pero los apoyos le permitirían avanzar.

¿Y el IVA?

“Mi propuesta tributaria consiste en aumentar impuestos a banqueros y petroleros, la de mi contrincante en aumentar el impuesto a la comida”, escribió Petro el 16 de junio, cuando faltaban pocos días para la segunda vuelta.

Bonilla insistió esta semana en que no se va a “tocar” la canasta básica al consultársele sobre el IVA y que se puede esperar más tiempo para tener una “discusión ordenada” sobre los bienes que quedan excluidos del impuesto.

Apuesta por el diálogo

¿Cómo se pueden plantear las negociaciones con el sector empresarial? “Los grandes empresarios (los que califica como “serios”) lo que quieren es hablar con los presidentes”, dice Sinisterra. Sentarse y negociar. Por eso, según su visión, “el presidente electo tiene una gran cortina de oportunidades para sentarse a hablar si esa es su verdadera intención y llegar a unos acuerdos”.

En las negociaciones una pieza fundamental será el ministro de Economía. Saber quién ocupará ese cargo y cuál es la línea que impulsará, coinciden múltiples voces, ayudará a que disminuya la incertidumbre poselectoral en Colombia y sería el inicio de un nuevo momento en esta transición.

De hecho, en una entrevista concedida a Blu Radio tras el resultado de las elecciones, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, dijo que le hubiera gustado un mensaje más claro de Petro tras el resultado sobre quiénes son las personas que estarán al frente de la política económica “y el tipo de ideología que hay detrás de ellas”. Conocer el equipo rápidamente, argumentó, daría tranquilidad y ayudaría a hacer frente a la incertidumbre.

La referencia de la OCDE

El programa de Petro y Márquez, que apuesta a un aumento de 5,5 puntos del PIB en la recaudación de impuestos, dice que quieren poner a Colombia “de manera gradual al nivel de tributación de los países de la OCDE”.

En 2020, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que está compuesta por cerca de 40 países, Colombia estaba considerablemente por debajo de la media de la OCDE. El promedio de estos países era de ingresos tributarios que representaban un 33,5% del PIB, mientras que en Colombia el porcentaje ascendía a 18,7%.

Por encima de Colombia y debajo de esa media había 17 países de América Latina y el Caribe, entre ellas tres de las mayores economías de la región: Brasil, Argentina y Chile. México, que junto con Colombia completaría a las cinco más grandes, se situaban entonces dos peldaños por debajo.

