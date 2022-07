“Thor: Love and Thunder”: reparto, protagonista, villanos, sinopsis y lo que debes saber

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — La espera terminó para los fanáticos de Thor. El dios del Trueno de la mitología nórdica regresa a la pantalla grande con una película dedicada a sus aventuras… y con otra dueña del martillo Mjölnir.

Han pasado cinco años desde que Marvel dedicó una cinta –fuera de los Avengers– a Thor y 9 años desde que vimos a Natalie Portman dentro de una de las cintas en solitario de este superheroe.

Esto es lo que debes saber de la nueva entrega de esta franquicia.

¿De qué se trata “Thor: Love and Thunder”?

Según la sinopsis oficial de Marvel Studios de la cinta, Thor está buscando su paz interior en esta entrega. ¿Cómo? Todo gracias a que el preciado martillo Mjölnir eligiera a su nuevo dueño.

“Thor: Love and Thunder de Marvel Studios muestra al dios del Trueno en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el dios Carnicero, que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda de rey Valkyrie, Korg y su exnovia Jane Foster, quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjölnir, como la Poderosa. Thor. Juntos, se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde”.

Un dato importante de esta cinta es que Tessa Thompson interpretará a la primera superheroina LGBTQ del universo cinematográfico de Marvel. La actriz reveló la histórica noticia en 2019 durante el San Diego Comic-Con.

La cinta está protagonizada por un elenco de primera

Chris Hemsworth interpreta a Thor Natalie Portman interpreta a Jane Foster, la Poderosa Thor Tessa Thompson interpreta a rey Valkyrie Christian Bale encarna al villano de la cinta, en temido Gorr, el dios Carnicero Taika Waititi interpreta a Korg y también es la voz del dios Kronan Russell Crow interpreta al dios del Olímpo, Zeus Chris Pratt llega a esta cinta interpretando a su habitual personaje en los “Guardianes de la Galaxia”, Peter Quill o Star-Lord Escucharemos las voces de Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket Jamie Alexander interpreta a Sif

La cinta fue dirigida y escrita por el ganador del premio Oscar Taiki Waititi, quien regresa a la franquincia tras dirigir “Thor: Ragnarok” (2017).

La producción estuvo a cargo de Kevin Feige y Brad Winderbaum.

El regreso de Natalie Portman para interpretar a Thor mujer

La primera vez que Natalie Portman llegó al universo de Thor fue en la primera cinta de esta franquicia, en 2011. Dos años más tarde volvió a ser parte de la historia para la segunda entrega de la serie, “Thor: The Dark World”.

Su ausencia fue notoria en la tercera entrega. En 2016, durante una entrevista con el Wall Street Journal, Portman dijo que su relación con Marvel –hasta donde tenía entendido– había finalizado.

“Hasta donde sé, terminó [su relación con Marvel]. No sé si un día me pedirán [estar] en un Avengers 7 o algo así, no lo sé. Hasta donde sé ya acabó pero fue un gusto ser parte de [Thor]”.

Y aunque no es hasta ahora en 2022 que Portman regresa a una cinta de Thor, en 2019 fue “parte” de una breve escena de del éxito de taquilla Avengers: Endgame. En una entrevista con Variety, Portman dijo que ese “regreso” no fue en forma física ya que ella no estuvo en el rodaje de ese flashback.

Su retorno a la franquicia es obra y magia de Waititi. La actriz dijo en la entrevista con Variety que para el papel tuvo una preparación diametralmente opuesta a la de la cinta que le otorgó su premio Oscar a la mejor actriz, “The Black Swan”.

“Para Black Swan me pidieron estar lo más diminuta posible… Acá (Thor: Love and Thunder), me pidieron estar lo más ‘grande’ posible. Eso es un reto maravilloso”, dijo Portman a Variety.

Según Waititi, Portman quiso interpretar a Jane Foster de nuevo al saber que se convertiría en una Thor mujer.

“Parte por la que [Portman] quiso interpretar ese papel es por el dilema que tiene en el comic… las decisiones importantes que tiene en la historia”, dijo Waititi a Variety.

“Thor: Love and Thunder” estrenará en la cartelera estadounidense la tarde del jueves 7 de julio.

AJ Willingham colaboró con este informe.

