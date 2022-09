Don Francisco reflexiona con Pedro Fernández y su familia

Por si fuera poco, el intérprete del tema “La mochila azul” se sincera con Don Francisco y dice que una vez pensó dejar su carrera como cantante: “Mi cambio de voz a los 12 o 13 años fue complicada, mucha gente me decía que ya no iba a cantar, me preocupé mucho y sentí que mi carrera terminaría”.

“Yo empecé cantando por juego, a los 8 años me di cuenta de que quería cantar siempre. No pensaba en ser como alguien, escuchaba a Vicente Fernández y a Pedro Infante. Don Vicente me presentó ante los ejecutivos de una disquera, me escucharon y me firmaron un contrato y ahí inició mi carrera”, cuenta Fernández.

