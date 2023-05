Atrévete a desnudarte: 20 de las mejores playas nudistas del mundo

Su estatus legal se consiguió en 2014, pero vino acompañado de una lista de prohibiciones que incluían no mirar fijamente, no fotografiar, no comportarse de forma sugerente, etc.

1 de 12 | 12. Playa Massarandupió, Bahía, Brasil: los diminutos bikinis en Copacabana pueden exponer una gran cantidad de carne brasileña, pero no tanto como esta playa nudista a lo largo de la costa de Bahía. A dos horas en coche de Salvador, encontrarás la playa nudista a un kilómetro de caminata desde el estacionamiento. Recorre la galería para ver las otras playas en este top. 2 de 12 | 11. Playa Zipolite, Oaxaca, México: vive tus propias fantasías de la película “Y tu mamá también” en la playa donde se grabaron tantas escenas de la sensual producción que protagonizó Gael García. La playa se extiende alrededor de dos kilómetros con acantilados rocosos en cada extremo, y es famosa por ser un lugar de nudismo (aunque aquí no es legal). 3 de 12 | 10. Mpenjati Beach, KwaZulu-Natal, Sudáfrica: la única playa nudista oficial de Sudáfrica –y quizás la única legal en todo el continente africano– se encuentra en la Reserva Natural de Mpenjati, al sur de Durban. 4 de 12 | 9. Playa Cap d’Agde, Francia: es el complejo playero nudista más grande del mundo, al que llegan 40.000 huéspedes por día durante la temporada alta. Y los visitantes pueden estar desnudos donde quieran. 5 de 12 | 8. Playa Pequeña, Maui, Hawai: rodeada por antiguos flujos de lava y con un cono de ceniza volcánica a sus espaldas, esta playa sería increíble incluso si no pudieras quitarte la ropa. Parte del Parque Estatal de Makena, en la costa sureste de la isla, tiene vista a un santuario marino nacional famoso por sus tortugas, delfines, ballenas y peces tropicales. 6 de 12 | 7. Playa de Es Cavallet, Ibiza, España: la playa nudista está dividida en varias secciones diferentes, incluyendo la zona de un club de fiestas, una sección gay y una parte media más apartada donde pasan el rato las multitudes nudistas. 7 de 12 | 6. Anse de Grande Saline, St. Barts: esta salvaje playa de arenas blancas en la parte posterior de St. Barts es uno de los pocos lugares en las islas donde se tolera el nudismo público (aunque tomar el sol completamente desnudo está técnicamente prohibido aquí). 8 de 12 | 5. Playa Roja, Creta, Grecia: nombrada así por el color ocre de su arena y acantilados, puedes llegar a playa Roja (o Kokkini Ammos) haciendo una caminata de 20 minutos desde Matala o dando un paseo en barco muy corto que empieza el paseo marítimo del pueblo. 9 de 12 | 4. Playa Wreck, Vancouver, Canadá: considerada una de las playas nudistas más largas del mundo –tiene 7,8 kilómetros de longitud–, esta playa es en realidad una serie de orillas con arena, piedras planas y afloramientos rocosos que rodean el extremo de Point Grey. 10 de 12 | 3. Buhne 16, Sylt, Alemania: técnicamente, todas las playas de Sylt tienen la opción de nudismo, pero Buhne 16 fue la primera y sigue siendo el lugar principal para tomar el sol libre de vestimentas a lo largo de la costa alemana. 11 de 12 | 2. Playa Lady Bay, Sydney, Australia: ubicada justo en la parte South Head del puerto de Sydney , esta playa es pequeña y angosta, pero increíblemente aislada para estar en una ciudad tan grande. Los bordes rocosos alrededor de South Head también se usan para tomar el sol al desnudo. 12 de 12 | 1. Playa Black’s, La Jolla, California: durante más de 50 años, ha sido el lugar favorito de los nudistas en California para broncearse. De hecho, alguna vez fue la única playa legal de desnudos en todo Estados Unidos.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.