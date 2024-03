La forma en que los estadounidenses compran y venden viviendas está a punto de cambiar radicalmente

Por el precio medio de una vivienda en venta en Estados Unidos (US$ 387.000), los vendedores pagan más de US$ 23.000 en comisiones de intermediación. Esos costos se repercuten en el comprador, lo que eleva el precio de la vivienda en Estados Unidos. Según un análisis de TD Cowen Insights, esos honorarios podrían reducirse entre US$ 6.000 y 12.000.

