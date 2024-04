El Senado de Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda de US$ 95.000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán tras meses de retraso

La legislación reúne cuatro proyectos de ley que la Cámara de Representantes votó por separado en una rara sesión del sábado, proporcionando casi US$ 61.000 millones en ayuda para Ucrania, más de US$ 26.000 millones para Israel y más de US$ 8.000 millones para el Indo-Pacífico.

