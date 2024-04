Google despidió a 50 empleados tras las protestas por un acuerdo de servicios en la nube con Israel, según activistas

“Google está haciendo un berrinche porque los ejecutivos de la compañía están avergonzados de la fuerza que mostraron los trabajadores en los plantones históricos del martes pasado, así como de su fallida respuesta a los mismos”, dijo el grupo No Tech for Apartheid en un comunicado. “Ahora, la empresa arremete contra cualquier trabajador que se encontrara físicamente en las inmediaciones de la protesta, incluidos los que no participaron en absoluto en la campaña”.

No Tech for Apartheid afirma que algunos de los trabajadores despedidos eran “espectadores no participantes” durante las protestas del martes pasado en las oficinas de Google en Nueva York y Sunnyvale, California, y no participaban activamente en el activismo en el lugar de trabajo. El comunicado denuncia los despidos masivos como “un acto agresivo y desesperado de represalia” por parte del gigante tecnológico.

