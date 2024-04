Javier Milei habló en cadena nacional y dijo que el superávit financiero alcanzado por su Gobierno en el primer trimestre es “un hito”

El superávit fiscal se alcanza cuando el Estado tiene un gasto menor a lo que recauda en un período determinado. Por el contrario, el déficit fiscal se produce cuando los ingresos de la administración pública no logran cubrir los gastos. Al respecto, el presidente Milei fue categórico y subrayó que “la causa de todos los males en Argentina era el déficit fiscal, producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos. De esta manera, agotando las fuentes de endeudamiento y las subas de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación”. Poco después, el mandatario remarcó la acción del Gobierno que lidera. “Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y, en consecuencia, se acababa la emisión monetaria y la inflación”. De esa manera, argumentó, su gestión logró “el superávit financiero en un mes de Gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental”.

