Dos muertos y dos heridos tras accidente en Palm Springs

Noticias

La Patrulla de Caminos de California está investigando un accidente donde murieron dos personas, otras dos fueron trasladadas al hospital esta noche.

El accidente ocurrió cerca de la autopista 111 y Overture Drive en Palm Springs, al este de la salida de la I-10 en Whitewater.

Según la Patrulla de Caminos de California, hay escombros en el accidente aún en la carretera, lo que provocó que un Tesla que pasaba sufriera daños. No hay información sobre el tipo de automóvil involucrado en el accidente. Los oficiales en la escena confirmaron al equipo de #telemundo15 que dos personas murieron. No hubo información sobre la edad o el sexo en este momento. Otras dos personas fueron trasladadas al hospital, pero en este momento no se conoció el alcance de sus lesiones. Tenemos un equipo en la escena que recopila los últimos detalles.