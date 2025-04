El asambleísta Jeff Gonzalez acepta su nombramiento para el Foro del Río Colorado

González declaró sobre el nombramiento: “El río Colorado no solo es un recurso vital para California, sino para todo el oeste de Estados Unidos, y me entusiasma contribuir a conversaciones significativas que definirán el futuro de la política hídrica en nuestra región... Espero unirme a la red no partidista del CSG Oeste, donde podremos trabajar juntos para compartir ideas, intercambiar soluciones y fortalecer nuestras instituciones legislativas. El río Colorado es un recurso vital para millones de personas y me comprometo a garantizar que gestionemos este preciado recurso para el beneficio de las generaciones futuras”.

