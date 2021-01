El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, da positivo por coronavirus…

News

El alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, anunció que él, su esposa e hijos dieron positivo por COVID.

Se desconoce cuándo Bianco dio positivo, pero escribió que su familia se ha recuperado después de pasar por síntomas leves. "Me contuve más tiempo y no lo hubiera sabido si no fuera por haber perdido mi sentido del olfato / gusto", escribió Bianco. Bianco es el segundo líder local en anunciar que dieron positivo por coronavirus la semana pasada.

El 20 de enero, el congresista Raúl Ruiz confirmó que dio positivo. Ruiz ha estado proporcionando actualizaciones en su página de Facebook. Durante el fin de semana, Ruiz informó que tenía fiebre baja y habría requerido hospitalización si sus signos vitales hubieran empeorado. Sin embargo, su estado ha mejorado. El martes, Ruiz escribió que su fiebre había desaparecido y que podría regresar al condado de Riverside el miércoles si la fiebre no regresa.