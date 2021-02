CVUSD retrasa la decisión sobre la contratación de un superintendente interino

News



El Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley se encuentra actualmente sin un superintendente después de que la Junta de Educación demoró la aprobación del acuerdo con su reemplazo interino. E

l 4 de febrero, la junta votó unánimemente al Dr. Steve Kennedy para servir como superintendente interino de CVUSD luego de la renuncia de la entonces superintendente Dra. Maria Gandera. La junta estaba preparada para aprobar el acuerdo con Kennedy durante su reunión de la semana pasada, pero en cambio pospuso el tema y lo programó para una fecha posterior.

Los funcionarios del distrito no supieron por qué se retrasó la aprobación del acuerdo. News Channel 3 obtuvo un desglose de los detalles del contrato. Según el contrato, CVUSD acordó pagarle a Kennedy una cantidad que no exceda los $ 47,713. Eso incluye $ 1,200 por día cuando trabaja en la oficina del distrito y $ 150.00 por cada hora trabajada en los días que no está en la oficina del distrito. Como señala el contrato, Kennedy está actualmente retirado del Sistema de Jubilación de Maestros del Estado de California.

El acuerdo haría que Kennedy se asegurara de no exceder la limitación de CalSTRS. Para asegurarse de que esto no suceda, Kennedy habría trabajado tres días a la semana en la oficina del distrito. Kennedy estaba programado para trabajar los martes, miércoles y jueves. Kennedy firmó el contrato el 8 de febrero, pero el presidente de la junta, Joey Acuña Jr., no lo hizo. Actualmente no hay información sobre cuándo tendrá lugar la próxima reunión para volver a plantear este tema. Tal como está ahora, CVUSD no tiene un superintendente en funciones.