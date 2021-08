Casa móvil desocupada arde en llamas en Thermal

News

Una casa móvil en la comunidad de Thermal fue destruida por un incendio el viernes por la tarde.

El incendio se informó aproximadamente a las 3:40 p.m. Cuadra 88000 de la avenida 57.

Los primeros equipos que llegaron informaron una casa móvil de un solo ancho completamente envuelta en llamas, según Cal Fire. El fuego fue contenido a las 4:42 p.m. Los equipos pudieron evitar que el incendio se propagara a otras estructuras cercanas. Cal Fire confirmó que la casa estaba desocupada y que no se reportaron heridos. El fuego derribó líneas eléctricas en el área. Los equipos del Distrito de Irrigación Imperial fueron llamados a la escena, no hubo información sobre si algún cliente se quedó sin energía. Se espera que los equipos permanezcan en la escena durante aproximadamente una hora y media o dos horas para limpiar. No hubo información sobre qué pudo haber causado el incendio en este momento.