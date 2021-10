‘Estaba atrapada’: gigante naviero Maersk investiga presunta violación de una joven de 19 años durante un programa de capacitación federal

CNN - Spanish

(CNN) — El gigante del transporte marítimo internacional Maersk suspendió a cinco miembros de la tripulación y lanzó una investigación a raíz de una publicación de blog explosiva de una estudiante de una academia de servicio federal que dijo que fue violada en 2019 en uno de los barcos de la compañía cuando tenía 19 años.

La autora anónima de la publicación dijo que es una estudiante de último año en la Academia de la Marina Mercante de EE.UU. (USMMA, por sus siglas en inglés) en Kings Point, Nueva York, que capacita a los estudiantes para que se conviertan en funcionarios comisionados en las fuerzas armadas y oficiales de la Marina Mercante con licencia que trabajan en barcos que transportan carga y pasajeros en todo el mundo.

Escribió el mes pasado que era la única mujer en un barco de Maersk durante su Año en el Mar, un programa obligatorio cuando los estudiantes trabajan en embarcaciones comerciales y experimentan lo que la escuela describe como su “primera oportunidad real de autosuficiencia”.

En su relato de lo sucedido, dijo que después de salir de un puerto en el Medio Oriente, los ingenieros en el barco la obligaron a ella y a su compañero cadete, que es hombre, a bajar trago tras trago de licor fuerte una noche, y que se despertó desnuda en su cama temprano a la mañana siguiente y comenzó a entrar en pánico.

“Había sangre en mis sábanas y supe de inmediato que había sido violada”, escribió. “Yo era virgen y me había estado guardando, y tan pronto como me desperté pude sentir que estaba muy adolorida y sabía exactamente lo que había sucedido”.

Ella escribió que su supervisor en el barco, un ingeniero senior de unos 60 años y el segundo al mando de su departamento, la había estado acosando sexualmente durante las semanas previas a esa noche. Dijo que si bien no podía recordar la violación real debido al alcohol, recordaba a este mismo hombre en su habitación, desnudándose, de pie junto a ella y forzándose contra ella.

Según su publicación, él la llamó horas después de que se había despertado y se había dado cuenta de lo que sucedió y le pidió que fuera a su habitación, diciendo que necesitaban hablar. La mujer dijo que fue a su habitación y cuando ella lo acusó de abusar de ella, él lo negó, diciendo que solo la había ayudado a regresar a su habitación y “Lo que sea que creyeras que pasó, no se lo dirías al capitán, ¿verdad? ” Ella dijo que él procedió a poner su mano en su muslo, y que cuando ella se levantó para irse le dijo que nadie le creería.

“De vuelta en mi habitación, decidí que lo único que podía hacer era resistir”, escribió en su publicación en el sitio web de Maritime Legal Aid & Advocacy, una organización sin fines de lucro dirigida por una persona graduada de la USMMA que dijo que era víctima y testigo de acoso y abuso sexual en un barco de Maersk. “Nadie me iba a creer, y aguantarlo era la única opción que sentía que tenía. Estaba atrapada”.

Durante los siguientes 50 días, dijo que tenía que seguir trabajando para el hombre que la había violado, viéndolo todos los días.

Lo que ella dice que la impulsó a hablar

Si bien le confió al otro cadete del USMMA a bordo sobre la presunta violación, no lo denunció oficialmente en ese momento. Pero al regresar al campus y trabajar como defensora de las víctimas, se enteró de al menos otras nueve estudiantes actualmente inscritas en la academia que dijeron que habían sido violadas durante su año en el mar. Esto la impulsó a hablar, dijo, y su historia rápidamente recorrió la industria y el gobierno federal.

“Estaba enferma por la cantidad de mujeres jóvenes que eran violadas en el mar”, dijo su abogado Ryan Melogy, fundador de la organización sin fines de lucro que publicó su historia. “No se estaba haciendo nada sobre el problema. Ella quiere ver un cambio real y una responsabilidad real por lo que le sucedió a ella y a muchas otras”.

Su publicación también ha despertado la atención de los medios y docenas de comentarios que expresan su apoyo y comparten experiencias similares tanto de hombres como de mujeres, incluidos exalumnas, estudiantes, padres de la academia y otros en la industria marítima.

Maersk, con sede en Dinamarca, que es la compañía de transporte de contenedores más grande del mundo, dijo en un comunicado emitido el viernes, como se informó anteriormente en medios de comunicación daneses y de la industria, que su subsidiaria estadounidense está trabajando en estrecha colaboración con la academia, los sindicatos que representan a los oficiales y la tripulación, y el gobierno de EE.UU., y que cinco miembros de la tripulación permanecerían suspendidos hasta que se complete la investigación.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por lo que hemos leído. Nos tomamos esta situación en serio y nos preocupan las acusaciones hechas en esta publicación anónima de la que solo recientemente nos hemos enterado”, dijo Bill Woodhour, CEO de Maersk Line, Limited, la filial estadounidense de la empresa. “Hacemos todo lo posible para garantizar que todos los entornos de nuestro lugar de trabajo, incluidas las embarcaciones, sean un lugar de trabajo seguro y acogedor, y hemos iniciado una investigación de principio a fin”.

La Administración Marítima de EE.UU., que supervisa la academia, dijo en un comunicado que estaba al tanto de la acusación y que el superintendente de la USMMA remitió la publicación del blog al Servicio de Investigación de la Guardia Costera el día después de su publicación. “Tenemos tolerancia cero para la agresión sexual y el acoso sexual en la USMMA y en la industria marítima”, dijo el comunicado. “A medida que determinamos los pasos apropiados necesarios para aumentar y garantizar la seguridad de los estudiantes de la USMMA, nos comprometemos a escuchar y trabajar en estrecha colaboración con toda la comunidad de la USMMA, incluidos estudiantes, padres y exalumnos”.

Un portavoz de la agencia también señaló que la mujer dijo en su publicación que no eligió denunciar el presunto asalto y dijo que la academia y los funcionarios del gobierno llevarían a cabo una revisión de los requisitos actuales impuestos a las embarcaciones comerciales para garantizar la seguridad de los estudiantes.

El Año en el Mar ha sido suspendido previamente

Las asociaciones de USMMA con compañías navieras fueron previamente objeto de escrutinio en 2016, cuando el Año en el Mar fue suspendido en medio de informes de agresión y acoso sexual. Se restableció al año siguiente, después de que la escuela y el gobierno federal promocionaran nuevas reglas para el programa y una política de tolerancia cero para la agresión y el acoso sexual.

El gobierno federal dijo el año pasado que los informes de agresión sexual a estudiantes de la academia habían disminuido en el año académico 2018-2019, pero que hubo nueve denuncias de abusos sexuales durante este tiempo, así como dos denuncias de acoso sexual y un informe de represalias.

El Departamento de Transporte también señaló que la cultura de la escuela seguía “fuertemente influenciada por la mayor proporción de hombres en comparación con las mujeres”, lo que hizo que algunas estudiantes sintieran que tenían que actuar como “uno de los niños”, y dijo que todavía hay una serie de razones por las que las víctimas no se sienten cómodas denunciarndo, incluido el “miedo a las represalias de sus compañeros, la estigmatización social y el ostracismo”.

La mujer detrás de la publicación del blog escribió que de más de 50 mujeres en su clase de último año en la academia, ella “no ha hablado con una sola de esas mujeres que me haya dicho que no ha sido acosada sexualmente, agredida sexualmente o degradado en algún momento durante los últimos 3 años en la Academia o durante el Año en el Mar. La mayoría de las personas, e incluso los líderes de nuestra escuela, no parecen entender la gravedad de este problema, especialmente en el mar”.

Antes del anuncio de Maersk sobre su investigación, el subsecretario de Transporte de Estados Unidos y el administrador marítimo interino fueron coautores de una carta publicada en el sitio web de la escuela expresando el “apoyo inquebrantable” de la agencia a la mujer que se presentó.

El congresista Tom Suozzi y la senadora estadounidense Kirsten Gillibrand también emitieron un comunicado la semana pasada exigiendo una investigación inmediata y diciendo que “continuarán trabajando en estrecha colaboración con la Academia de la Marina Mercante para implementar sistemas que garanticen informes oportunos y completos”.

