Eva Luna y Camilo anuncian que esperan su primer hijo, Índigo

(CNN Español) — Evaluna y Camilo van a ser papás de su primer hijo o hija y ¡están felices!

Los artistas anunciaron la gran noticia este miércoles junto a su nueva canción a dúo llamada Índigo, que es como se llamará el nuevo miembro de la familia Echeverry-Montaner.

“¡VAMOS A SER PAPÁS!”, escribió Camilo en sus redes sociales junto con muchos, muchos, muchos videos y fotos de las reacciones de sus familiares al recibir la noticia. Hubo llanto, risas, abrazos y un derroche de amor con la noticia.

“No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre”, escribió el cantante en Instagram.

La noticia llegó con música nueva. Índigo, en honor a su primer hijo, es la nueva canción a dúo. En el video, que se lanzó este miércoles, aparece la pareja celebrando la llegada de su hijo: “¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo”, dice la canción.

Y en ese video aparecen las reacciones de la pareja y sus allegados al conocer la noticia.

“La Tribu está creciendo!! Camilo, Evaluna e Índigo”, celebró el cantante.

Las reacciones en las redes sociales

Por supuesto la noticia generó miles de reacciones en las redes sociales, muchas llenas de humor, celebrando la llegada de Índigo. Los nombres de los artistas son tendencia en las redes sociales.

