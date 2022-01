Kathryn Kates, actriz de ‘Orange is the New Black’ y ‘Seinfeld’, muere a los 73 años

urielblanco

(CNN) — La actriz Kathryn Kates, quien participó en exitosas series de televisión como Orange is the New Black y Seinfeld, murió en las últimas horas, según confirmaron sus representantes.

“Nuestra gran @officialkathrynkates falleció. Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que era”, dijeron los representantes de Kates en la agencia de talentos Headline en una publicación de Instagram el lunes.

“Ella amaba este oficio y tenía suficiente paciencia para llenar 10 barcos. Un verdadero ícono. Te echaremos de menos”, añadió la agencia.

View this post on Instagram A post shared by Headline Talent Agency (@headlinetalentagency)

Kates tenía 73 años cuando falleció, según Deadline, que fue el primer medio en informar de su muerte.

“Kathryn ha sido nuestra cliente durante muchos años, y nos acercamos mucho más a ella en este último año desde que supo que el cáncer había vuelto”, dijo la agencia Headline Talent en un comunicado a Deadline, añadiendo: “Siempre fue increíblemente valiente y sabia, y abordó cada papel con la mayor de las pasiones. La echaremos mucho de menos”.

Muere Kim Mi-soo, actriz y modelo surcoreana, a los 29 años

Según una biografía en su propia página web, Kates se trasladó de su natal Nueva York a Los Ángeles en 1974 para seguir su carrera de actriz. Allí fue una figura influyente en la escena teatral local, convirtiéndose en una de las fundadoras del Colony Theatre de Burbank, California.

Con una carrera televisiva de más de tres décadas, Kates actuó en varios programas que marcaron época.

Tuvo un papel recurrente en la comedia de los 90 Seinfeld, protagonizada por Jerry Seinfeld y Julia Louis-Dreyfus.

También apareció en la descarnada serie de Netflix Orange is the New Black y en el drama legal The Good Fight, además de aparecer en la película del origen de Los Soprano llamada The Many Saints of Newark.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.