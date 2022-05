Un nuevo cómic resalta las desigualdades y el activismo en el valle de Coachella

Un cómic que cuenta las experiencias únicas de los que viven en el valle de Coachella está por salir a la luz.

Este es un proyecto de la organización Alianza del Valle de Coachella.

La meta es que la revista despierte conversaciones sobre temas importantes que afectan a la comunidad.

La fotonovela es la culminación de un proyecto de varios años de unos jóvenes líderes que trabajan en alianza.

“How did we get here?” o ‘¿Cómo llegamos aquí?’ es el título de la nueva foto novela inspirada en los realismos del valle de coachella y de las personas que viven en él.

“¿Por qué estamos aquí?, ¿porque es que seguimos teniendo comunidades que carecen y que son más impactadas por pandemias y por dificultades?”, dijo la directora ejecutiva de Alianza del valle de Coachella, Silvia Paz.

Paz dice que la historia narrada es ficcional, pero fue creada con aporte de jóvenes locales.

“Y nos ayuda a explorar estas preguntas en un contexto histórico, que es lo que ha pasado, que es lo que han guiado inversiones, no inversiones”, dijo Paz.

La revista ilustrada cuenta la historia de Esperanza, una joven latina de coachella y sus amigos.

La trama se centra en las pérdidas de Esperanza por la pandemia y a la misma tener que lidiar con los efectos por participar en manifestaciones de Black Lives Matter.

Además explora en detalle temas como inmmigracion y desigualdad en atención médica y educacionales.

Y también destaca el papel de los indígenas americanos y campesinos en el área.

Paz dice que la intención es crear un diálogo entre la comunidad.

“Tenemos áreas riquísimas con toda la infraestructura y los servicios que se necesitan y muy cercano a esas comunidades, tenemos otras comunidades que carecen de esa infraestructura y esos servicios”, dijo Paz.

Diferentes ciudades en California han publicado sus versiones de fotonovelas sobre lo que impacta a sus residentes.

Paz dice que el proyecto también reconoce el trabajo de los jóvenes que buscan cambios en su comunidad.

“Enseña la promesa de los cambios y de los avances que hemos logrado, si se reconoce que hay desigualdades, pero también se exalta los logros que hemos tenido en la comunidad del activismo, la involucración”, concluyó Paz.

El viernes 6 de mayo, se lanzará la revista en la biblioteca de la Ciudad de Coachella a las 4:00 p.m.

El evento contará con un panel para hablar sobre el activismo que se está realizando en la comunidad.

Los que asistan podrán recibir una copia gratis de la publicación.