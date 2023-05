El Día a de los Caídos es una fecha que soldados locales reciben con sentimientos mixtos

Como un veterano de la Infantería de la Marina, Diaz dice que no pasa solo un día que no piense en sus compañeros que no llegaron a casa de la operación Libertad en Irak.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.