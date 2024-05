Las verduras no existen: pero esta es la razón por la cual deberías comerlas de todos modos

El término vegetal no tiene una definición fija en el ámbito de la botánica. Sin embargo, en horticultura, la ciencia del cultivo de hortalizas, una hortaliza se define como cualquier planta herbácea (una planta carnosa que completa su ciclo de vida en una temporada de crecimiento) en la que una parte “se come cocida o cruda, durante la mayor parte”. de la comida, y no como un refrigerio o postre”, dijo Reiners.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.