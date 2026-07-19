Cities with the fastest-growing home prices in the Los Angeles metro area
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $372,057 in June, 1.1% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.
#30. Garden Grove, CA
– 1-year price change: +$30,520 (+3.1%)
– 5-year price change: +$265,495 (+35.4%)
– Typical home value: $1,016,134 (#69 most expensive city in metro)
#29. La Habra Heights, CA
– 1-year price change: +$34,045 (+2.5%)
– 5-year price change: +$307,807 (+28.0%)
– Typical home value: $1,405,371 (#34 most expensive city in metro)
#28. Westminster, CA
– 1-year price change: +$35,409 (+3.3%)
– 5-year price change: +$290,763 (+35.8%)
– Typical home value: $1,104,016 (#61 most expensive city in metro)
#27. San Juan Capistrano, CA
– 1-year price change: +$36,745 (+2.8%)
– 5-year price change: +$424,650 (+45.6%)
– Typical home value: $1,355,298 (#38 most expensive city in metro)
#26. San Gabriel, CA
– 1-year price change: +$36,886 (+3.4%)
– 5-year price change: +$231,942 (+26.1%)
– Typical home value: $1,118,991 (#57 most expensive city in metro)
#25. Redondo Beach, CA
– 1-year price change: +$37,328 (+2.6%)
– 5-year price change: +$261,078 (+21.2%)
– Typical home value: $1,495,025 (#28 most expensive city in metro)
#24. La Palma, CA
– 1-year price change: +$37,883 (+3.3%)
– 5-year price change: +$325,356 (+37.1%)
– Typical home value: $1,203,214 (#47 most expensive city in metro)
#23. Avalon, CA
– 1-year price change: +$41,568 (+4.7%)
– 5-year price change: +$185,343 (+24.8%)
– Typical home value: $933,780 (#80 most expensive city in metro)
#22. North Tustin, CA
– 1-year price change: +$43,227 (+2.5%)
– 5-year price change: +$552,418 (+44.6%)
– Typical home value: $1,789,833 (#17 most expensive city in metro)
#21. San Clemente, CA
– 1-year price change: +$46,971 (+2.8%)
– 5-year price change: +$588,235 (+50.6%)
– Typical home value: $1,750,993 (#20 most expensive city in metro)
#20. Los Alamitos, CA
– 1-year price change: +$47,210 (+3.1%)
– 5-year price change: +$384,076 (+31.9%)
– Typical home value: $1,589,621 (#25 most expensive city in metro)
#19. Palos Verdes Estates, CA
– 1-year price change: +$51,502 (+1.9%)
– 5-year price change: +$568,442 (+25.6%)
– Typical home value: $2,790,950 (#9 most expensive city in metro)
#18. Huntington Beach, CA
– 1-year price change: +$55,593 (+4.2%)
– 5-year price change: +$403,915 (+41.8%)
– Typical home value: $1,369,864 (#37 most expensive city in metro)
#17. Fountain Valley, CA
– 1-year price change: +$56,087 (+4.2%)
– 5-year price change: +$458,025 (+48.6%)
– Typical home value: $1,400,152 (#35 most expensive city in metro)
#16. Laguna Niguel, CA
– 1-year price change: +$57,060 (+4.0%)
– 5-year price change: +$548,631 (+57.6%)
– Typical home value: $1,500,893 (#27 most expensive city in metro)
#15. Villa Park, CA
– 1-year price change: +$66,241 (+2.9%)
– 5-year price change: +$828,150 (+53.7%)
– Typical home value: $2,370,113 (#11 most expensive city in metro)
#14. La Canada Flintridge, CA
– 1-year price change: +$68,255 (+2.8%)
– 5-year price change: +$614,648 (+32.9%)
– Typical home value: $2,481,207 (#10 most expensive city in metro)
#13. Ladera Heights, CA
– 1-year price change: +$70,861 (+4.3%)
– 5-year price change: +$365,257 (+26.7%)
– Typical home value: $1,730,808 (#21 most expensive city in metro)
#12. Costa Mesa, CA
– 1-year price change: +$70,893 (+5.2%)
– 5-year price change: +$444,336 (+45.2%)
– Typical home value: $1,427,922 (#31 most expensive city in metro)
#11. El Segundo, CA
– 1-year price change: +$72,444 (+4.3%)
– 5-year price change: +$296,741 (+20.4%)
– Typical home value: $1,754,428 (#19 most expensive city in metro)
#10. Bradbury, CA
– 1-year price change: +$79,953 (+3.8%)
– 5-year price change: +$276,289 (+14.3%)
– Typical home value: $2,209,788 (#13 most expensive city in metro)
#9. Dana Point, CA
– 1-year price change: +$83,106 (+5.0%)
– 5-year price change: +$576,139 (+48.7%)
– Typical home value: $1,758,631 (#18 most expensive city in metro)
#8. South Pasadena, CA
– 1-year price change: +$85,718 (+5.2%)
– 5-year price change: +$407,623 (+31.0%)
– Typical home value: $1,721,982 (#23 most expensive city in metro)
#7. Hermosa Beach, CA
– 1-year price change: +$116,460 (+5.3%)
– 5-year price change: +$391,240 (+20.5%)
– Typical home value: $2,300,269 (#12 most expensive city in metro)
#6. Laguna Beach, CA
– 1-year price change: +$146,633 (+5.1%)
– 5-year price change: +$805,762 (+36.2%)
– Typical home value: $3,031,398 (#7 most expensive city in metro)
#5. San Marino, CA
– 1-year price change: +$184,887 (+7.0%)
– 5-year price change: +$528,229 (+22.9%)
– Typical home value: $2,839,224 (#8 most expensive city in metro)
#4. Beverly Hills, CA
– 1-year price change: +$218,988 (+6.3%)
– 5-year price change: +$204,760 (+5.9%)
– Typical home value: $3,686,749 (#3 most expensive city in metro)
#3. Manhattan Beach, CA
– 1-year price change: +$254,638 (+8.3%)
– 5-year price change: +$647,493 (+24.3%)
– Typical home value: $3,315,156 (#4 most expensive city in metro)
#2. Hidden Hills, CA
– 1-year price change: +$286,211 (+5.8%)
– 5-year price change: +$1,487,735 (+39.7%)
– Typical home value: $5,230,575 (#1 most expensive city in metro)
#1. Newport Beach, CA
– 1-year price change: +$353,553 (+10.5%)
– 5-year price change: +$1,427,513 (+61.9%)
– Typical home value: $3,732,150 (#2 most expensive city in metro)