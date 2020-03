Instalan pruebas móbiles de coronavirus en la Iglesia Southwest

Kunamundo

Configuran un sitio de prueba de coronavirus en el estacionamiento de la iglesia local Southwest Church en Indian Wells solo para pacientes preautorizados

Las pruebas solo son accesibles para aquellos que están preautorizados y tienen una orden médica, así como los socorristas y los trabajadores de la salud. No está abierto al público en general en este momento. El sistema de pruebas del condado permanece en un período de prueba antes de que se expanda, según un portavoz del condado.

Si no tiene los documentos adecuado, no se le hará la prueba. , los funcionarios le piden que se quede en casa para limitar cualquier posible exposición.

Para concertar una cita para el examen, llame a su proveedor de salud local o llame al Centro Médico del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside al (800) 720-9553.

Si desea ser visto en Eisenhower Health, llame primero a su línea directa de coronavirus las 24 horas al 760-837-8988 o 760-TEST988. Evite la propagación de esta enfermedad.

Los residentes con más preguntas pueden llamar al 2-1-1 y 800–CDC –INFO (800 – 232 – 4636) con cualquier pregunta.

Para obtener más información del Centro de Salud de la Universidad de Riverside, visite rivcoph.org/coronavirus.

Recomendaciones de salud pública para todos los residentes del condado de Riverside durante la difusión de la comunidad:

- Practique el distanciamiento social, que se queda fuera de los lugares donde la gente se reúne o se reúne y evite el uso del transporte público, si es posible.

- El condado recomienda mantener una distancia de al menos 6 pies.

- No asista al trabajo, la escuela o los eventos cuando esté enfermo. Quédate en casa.

- Tose en el codo o el tejido.

- Lávese las manos con frecuencia y use desinfectante de manos con frecuencia.

- Aléjate de cualquiera que esté enfermo.