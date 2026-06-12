Grupo de EE.UU. en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidos

Por Federico Leiva, CNN en Español

Estados Unidos comenzará su camino en el Mundial 2026 anclado al Grupo D como cabeza de serie, sabiendo que el sorteo fue bastante favorable al incluirla con Paraguay, Australia y Turquía, tres selecciones ante las que perfectamente puede competir como para pensar en ganar la zona.

📅 Viernes 12 de junio

🏟️ Estadio Los Ángeles

La primera prueba para Estados Unidos llegará por partida doble, ya que, además de los nervios del debut, tendrá enfrente a un rival al que no puede regalarle absolutamente nada.

La selección de Paraguay mostró actuaciones más que satisfactorias desde que Gustavo Alfaro se hizo cargo del equipo, y tiene en Julio Enciso, Miguel Almirón y Daniel Gómez a sus jugadores más importantes.

En un grupo tan parejo, empezar con el pie derecho es una obligación.

📅 Viernes 19 de junio

🏟️ Estadio Seattle

Los oceánicos son un rival de más peligro de lo que se cree. Basta con recordar cómo puso en aprietos a Argentina en los octavos de final de Qatar 2022. Es un equipo físico y rápido, aunque sin grandes figuras.

En las eliminatorias clasificaron sin mayores dificultades, perdiendo un solo partido entre las dos fases de grupos. Este año han obtenido buenos resultados en amistosos, con victorias ante Camerún y Curazao (esta por goleada), un empate con Suiza y una derrota por la mínima diferencia ante México.

📅 Jueves 25 de junio

🏟️ Estadio Los Ángeles

No es la Turquía de 2002, pero los europeos siguen siendo un rival de peligro y tienen un plantel con varias estrellas, entre las que resaltan Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) y Hakan Calhanoglu (Inter de Milán) entre otros.

Tuvieron un duro proceso clasificatorio, donde quedaron segundos detrás de España en la fase de grupos. Eso los obligó a jugar la repesca de la UEFA, donde vencieron a Rumania y Kosovo por la mínima diferencia para meterse en la Copa del Mundo.

Turquía es un equipo que se siente cómodo con la posesión del balón, aunque las transiciones son su mayor fortaleza: tiene jugadores de buen pie como para en tres o cuatro toques llegar ante el portero rival.

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