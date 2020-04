Multas de hasta $1000 dolares a personas que incumplan regulaciones

Kunamundo

Los funcionarios de salud del condado están ordenando que no se lleven a cabo reuniones de ningún número de personas fuera de los miembros de la familia que viven en el mismo hogar.

Esto es en respuesta al creciente número de casos de coronavirus en el Condado de Riverside.

El Dr. Kaiser también ha ordenado a todos que lleven una cobertura facial al salir de casa, incluidos los trabajadores esenciales.

Algunas tiendas, como Walmart, fueron vistos rechazando a los clientes que no llevaban máscaras el domingo.

Las cubiertas faciales pueden ser pañuelos, bufandas, polainas del cuello u otra ropa que no tenga agujeros visibles.

El Dr. Kaiser también dijo que los residentes del condado no deben comprar N95 o máscaras quirúrgicas. Estos recursos limitados son necesarios para la comunidad de atención médica y los primeros en responder.

El Condado está llamando al departamento del sheriff y a los departamentos de policía local para hacer cumplir la orden. Se declara que la violación de la orden está sujeta a "multa, prisión, o ambos" Establece que aquellos en violación podrían enfrentar sanciones de $1000 por violación por día.

El pedido completo se puede encontrar aquí.

El nuevo pedido está en vigor hasta el 30 de abril