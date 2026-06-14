Cepeda o De la Espriella: ¿qué dicen las últimas encuestas antes de la segunda vuelta en Colombia?

Por CNN en Español

A una semana de la segunda vuelta en Colombia, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella llega como favorito frente al aspirante oficialista Iván Cepeda, según dos sondeos publicados este fin de semana.

El abogado outsider del movimiento Defensores de la Patria tiene un 52,6 % de intención de voto según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, mientras que Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico, alcanza un 45 % de apoyo. El 2,4 % respondió que votará en blanco.

La ventaja de 7,6 puntos porcentuales está por encima del margen de error de 2,9 %, lo que rompe el escenario de empate técnico en esta encuesta, realizada con 2.073 ciudadanos entre el 8 y 12 de junio.

Con respecto al estudio realizado en mayo por la consultora, antes de la primera vuelta y con el entonces escenario hipotético, De la Espriella sube nueve puntos, mientras que Cepeda avanza cinco, y cae con fuerza el número de indecisos y voto en blanco.

Por su parte, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicó una encuesta realizada para la revista Cambio que arrojó una diferencia más estrecha entre ambos candidatos.

El estudio del CNC reportó un 48,6 % de intención de voto para De la Espriella y un 44,7 % para Cepeda, mientras que el voto en blanco se ubica en 6,7 %.

La consultora, que encuestó a 2.186 personas, no detalló el margen de error, aunque por ley debe ser menor al 3 %. La diferencia de casi cuatro puntos puede considerarse empate estadístico, ya que habría una intersección entre el margen de error de cada candidato.

En comparación a la encuesta de mayo del CNC que enfrentó a estos dos candidatos, De la Espriella subió 5 puntos y Cepeda 3,8.

El 31 de mayo, De la Espriella lideró la primera vuelta con el 43,78 %, con más de 10 millones de votos y casi tres puntos más que Cepeda (40,98 %), deshaciéndose las esperanzas de sectores del oficialismo que aspiraban a ganar sin necesidad de otra votación.

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