Nieve en las montañas de los condados de San Bernardino y Riverside de 5500-6500 pies de altura.

Kunamundo

Una probabilidad de 50 por ciento lluvias. Parcialmente soleado, la máxima alrededor de 73. Viento del este de 5 a 10 mph y luego llegará del noroeste.

Esta Noche: Una probabilidad de 50 por ciento lluvias. Mayormente nublado, la mínima alrededor de 56. Viento del norte entre 5 y 15 mph, con ráfagas de hasta 20 mph.

Martes: Una probabilidad de lluvias. Parcialmente soleado, la máxima alrededor de 67. Viento del noroeste alrededor de 5 mph y se pondrá en calma. La probabilidad de precipitación 50%.

Mar. por la Noche: Lluvias probable y posiblemente una tormenta eléctrica. Mayormente nublado, la mínima alrededor de 53. Viento del noroeste de 5 a 10 mph. La probabilidad de precipitación 70%.

Miércoles: Lluvias probable y posiblemente una tormenta eléctrica. Mayormente nublado, la máxima alrededor de 66. Viento en calma y llegará del oeste entre 10 y 15 mph. Las ráfagas de viento puede ser de hast 25 mph. La probabilidad de precipitación 70%.

Mountains of San Bernardino and Riverside Counties,

above 5500 feet. The heaviest snow will occur above 6500 feet.