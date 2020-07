Sheriff Bianco responde a críticas del Congresista Raul Ruiz sobre el reforzamiento de medidas para proteger a la población del Covid19

Kunamundo

El Congresista Raúl Ruiz criticó abiertamente a representantes del Condado y al Sheriff Bianco sobre medidas para aplanar la curva.

"Cuando tienes un sheriff que piensa que usar máscaras o quedarse en casa es una agenda liberal socialista, crea mensajes mixtos, y si él está afirmando públicamente cómo no va a hacer cumplir las medidas, pone en la mente de la gente que no es lo suficientemente importante como para usar una máscara. O que esto es un asunto político. No lo es. Es un problema de salud pública", dijo Ruiz.

El Sheriff Bianco respondió a los comentarios de Ruiz en una declaración a News Channel 3, escribiendo:

"Es interesante que un político intente hacer esto político. ¿Tenemos ahora un congresista estadounidense que no es consciente de que no hay una orden de confinamiento mientras envía un mensaje a sus electores . He declarado públicamente durante meses que la gente debe usar máscaras, y hemos apoyado a aquellos que lo hacen incluso cuando no hay una orden, este es el mensaje mixto. ¿Quizás no ha visto mis videos? ¿Aparentemente el congresista quiere que encarcele a los infractores, mientras apoya al mismo tiempo las liberaciones de delincuentes violentos liberados de nuestra cárcel? Ese es el mensaje mixto.

Creo en la gente; También creo firmemente que es mejor obtener el cumplimiento voluntario basado en el bien de los residentes del condado de Riverside en lugar de la aplicación criminal de no usar una máscara, que sería percibido por muchos como arbitrario o injusto. La agenda política del congresista no es un secreto. Estoy seguro de que espera que haya un video de enfrentamiento violento entre un diputado y un residente que no porte una mascarilla durante su arresto. Estoy feliz de decepcionarlo. Si pasara más tiempo en el condado de Riverside tal vez vería que la mayoría de nosotros llevamos máscaras".

"Desde el principio, les dije que no estaría haciendo cumplir la orden de quedarse en casa en parte porque confié en la capacidad de nuestros residentes para hacer lo correcto sin el temor de ser arrestados", dijo el sheriff Bianco a los supervisores del condado el 5 de mayo. "Me niego a convertir a criminales en dueños de negocios, madres solteras e individuos sanos por ejercer sus derechos constitucionales".

Bianco ha expresado públicamente su opinión sobre la aplicación de las órdenes del condado desde que fueron emitidas por primera vez.