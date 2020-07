Captan en video acto racista contra hispano en Rancho Mirage

Kunamundo

Una mujer anglosajona arremetió en contra a un hombre hispano en la ciudad de Rancho Mirage exigiendo que le comprobara su estatus migratorio y todo quedó captado en video.

Juan Andrade simplemente hacía su trabajo como jardinero en una de las viviendas públicas de la ciudad de Rancho Mirage, los Parkview Villas cuando una mujer se le acercó exigiendo que le mostrara sus documentos para trabajar en el país.

"Me senti mal, tambien me moleste. Yo no le de ningun motivo a ella para que me trata así," dijo Andrade.

Andrade dice que la mujer tenía varias semanas atacando verbalmente a él y a sus compañeros de trabajo y en esta ocasión al ver que no respetaba los límites de distanciamiento y se encontraba sin mascarilla decidió sacar su teléfono y grabarla.

"La primera vez que paso, me dijo retírate lo que debes hacer es irte a tu país," dijo Andrade.

El video que se publicó en Facebook y que ha recibido un gran número de comentarios de la comunidad se puede ver que Andrade le pide a la señora que se aleje.

"Ella estaba prácticamente en mi cara," dijo Andrade.

Después del accidente, Andrade reportó el ataque racista a la administración del complejo de apartamentos

"No pueden andar recriminado y acusando a toda la gente por la raza que sea," dijo Andrade.

La ciudad de Rancho Mirage comunicó de que no tolera el odio y racismo en sus complejos.

"Condenamos este tipo de comportamiento y estamos investigando," dijo el administrado de viviendas públicas de la ciudad, Marcus Aleman.

El abogado de inmigracion Alex Galvez dice que la conducta de la mujer es ilegal en el estado de california.

"No están bajo ninguna obligación de enseñar su identificación a esa personas, ella no es nadie," dijo Galvez.

Andrades espera que con compartir su grabación, otras personas piensan dos veces antes de acosar a alguien por su color de piel.

"Uno no da motivo alguno para que lo traten así,” concluyó Andrade.

La mujer que protagonizó el incidente aún no ha sido identificada.

La alcaldesa la ciudad de Rancho Mirage, Dana Hobart, nos informó que el incidente no será ignorado.

Una protesta se ha organizado cerca del complejo de apartamentos para denunciar el racismo en la comunidad.