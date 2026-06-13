Un comienzo perfectamente estadounidense para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos

Análisis de Dana O’Neil, CNN

En esencia, era la persona ideal para resumir con precisión el partido inaugural de EE.UU. en la Copa Mundial.

Nacido en Nueva York de padres nigerianos, Folarin Balogun habla con acento británico, gracias a una infancia que transcurrió principalmente en Inglaterra. En otras palabras, representa aquello de lo que Estados Unidos se enorgullecía: un crisol de culturas que se fusionaban para crear una mezcla cultural exquisita.

Últimamente, en un mundo cada vez más complejo, esa idea se ha vuelto contradictoria. Estados Unidos a menudo está más dividido que unido, y la búsqueda de puntos en común resulta difícil en una tierra donde las fronteras se trazan con mayor claridad cada día.

Pero aquí, en una ciudad que se enorgullece de su historia, el país se unió para celebrar algo que aún une a todos: el talento deportivo.

“De ensueño”, así describió Balogun la contundente victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay, su primer triunfo por tres goles de diferencia en un Mundial desde 1930. “Fue un sueño”.

Disputado en un estadio futurista repleto de elementos típicos estadounidenses, el partido parecía sacado de una película de fantasía futbolística ambientada en Hollywood. Salvo por la duda que sobrevoló en un momento sobre la salud de la estrella Christian Pulisic, quien fue sustituido al inicio del segundo tiempo tras recibir una patada en la pantorrilla izquierda, todo salió a la perfección. (Cabe mencionar que Pulisic le restó importancia al tema y dijo: “Espero que no sea nada (…) Estoy tomando precauciones y espero estar bien en un par de días”).

Los aficionados abarrotaron las calles aledañas al SoFi Stadium (o Estadio de Los Ángeles, como prefiere llamarlo la FIFA), luciendo la bandera estadounidense en todas las formas imaginables. Batas y calzoncillos de boxeo, cintas para el pelo y calcetines, sombreros y pañuelos: parecía que todo un país había reunido sus desfiles del 4 de julio en uno solo. Algunos fueron aún más creativos, luciendo disfraces completos de águila calva o recreando la Estatua de la Libertad, con antorcha incluida. Una multitud incluso alzó una enorme bandera por la calle.

Todo llegó al estadio como una ola de patriotismo, impulsada por cánticos de “¡U.S.A.!” que se transformaron en una interpretación atronadora del himno nacional estadounidense, casi eclipsando a los cantantes Dan + Shay.

El espíritu estadounidense se respiraba por doquier. La clásica cerveza Michelob, servida en latas rojas, blancas y azules, se servía en los puestos de comida; helicópteros sobrevolaban la zona y estrellas de cine tuvieron su momento de gloria. Tom Cruise se sentó codo con codo con David Beckham; Kareem Abdul-Jabbar, estrella de UCLA y Los Angeles Lakers, recibió una ovación atronadora, mientras que el quarterback de los Giants, Jaxson Dart, fue abucheado con fuerza.

Mientras tanto, fiel a su estilo, Paris Hilton estaba demasiado ocupada tomándose selfies como para darse cuenta de que aparecía en la pantalla gigante.

“Tener a esta multitud apoyándonos, ver el rojo, el blanco y el azul, todas nuestras camisetas a rayas, fue increíble”, dijo Pulisic. “Escuchar los cánticos de ‘U.S.A.’ nos impulsó muchísimo”.

Que todo esto ocurriera en torno a la Copa del Mundo es, por supuesto, un punto de inflexión.

Ser buenos en este deporte en particular ha sido un reto para los estadounidenses. Estados Unidos, capaz de ganar medallas olímpicas y de imponer su estilo de fútbol americano a un público entusiasta al otro lado del Atlántico, ha tenido que ceder su superioridad al resto del mundo, sin siquiera lograr que se popularice el término para el juego.

Por eso, la presión sobre la selección masculina de Estados Unidos ha sido tan grande.

Considerados nada menos que la generación dorada, estaban destinados a impulsar un deporte con raíces profundas pero que nunca había llegado a florecer del todo, utilizando el suelo de su propio país para lograrlo. La mayor parte del equipo se formó en un campamento de jóvenes promesas cuando eran menores de 14 años, y son también la primera generación estadounidense de la Copa del Mundo que llega a este evento con credenciales profesionales sólidas, seleccionados como un verdadero equipo, no simplemente como una agrupación de jugadores disponibles.

Es, por decirlo suavemente, mucha presión. Incluso antes de que los jugadores llegaran al estadio, los altavoces retumbaban con David Bowie y Queen cantando “Under Pressure”, señal de un DJ con sentido del humor o de una dosis accidental de ironía.

Y entonces, a los siete minutos, todo se descontroló como una olla a presión liberando vapor.

Pulisic, quien carga con la mayor responsabilidad de la selección estadounidense, superó a dos defensores y le dio un pase a Weston McKennie, quien parecía intentar tirar un centro al área. En cambio, un defensor paraguayo desvió el balón a la portería vacía, lo que significa que, técnicamente, Damián Bobadilla fue el primer jugador en marcar para Estados Unidos en el Mundial de 2026.

Describir la explosión de júbilo que siguió en el estadio es como imaginar un Super Bowl donde casi todos animan a un solo equipo.

Y entonces todo se volvió decididamente estadounidense, una avalancha de ofensiva tan dominante que parecía que Paraguay había sufrido un latigazo cervical. Veinte minutos después del gol de McKennie, Estados Unidos pareció anotar de nuevo, pero el tanto fue anulado por fuera de juego de Balogun. Curiosamente, justo cuando la pantalla gigante del estadio mostraba el gráfico que indicaba que Balogun estaba en fuera de juego por la rótula, volvió a marcar.

Hizo otro gol justo antes del descanso, lo que desató la euforia de los aficionados.

Flo Balogun tenía opciones, opciones bastante familiares para el aficionado estadounidense tradicional. Hijo de padres nigerianos, nacido en Nueva York pero criado en Inglaterra, estaba prácticamente libre, e incluso después de jugar con la selección sub-18 de Estados Unidos, podría haber entrado en el mercado de fichajes internacional.

En cambio, cayó bajo el hechizo de un atractivo muy estadounidense: la adoración. Nadie sabe cortejar como los estadounidenses que quieren ganar.

Hace tres años, Balogun llegó a Orlando con Inglaterra y Estados Unidos lanzó una ofensiva total para convencerlo de que jugara para su equipo. Los Yankees lo invitaron a lanzar la primera bola; el Orlando Magic le ofreció asientos en primera fila y los aficionados se enteraron de la iniciativa, inundando sus redes sociales con mensajes y súplicas. Funcionó: el delantero optó por unirse a Estados Unidos.

“Los aficionados me motivaron muchísimo y me brindaron un gran apoyo”, dijo Balogun. “Para mí, lo más importante es corresponderles. Tomé la decisión correcta, estoy muy orgulloso y quiero seguir haciendo que los aficionados también se sientan orgullosos”.

Cabe aclarar que Paraguay no figura entre los favoritos de este torneo. Tenían una cuota de 300 a 1 al inicio del Mundial y ocupaban el puesto 42 en el ranking mundial de la FIFA. Esto parecía un partido de 1-16 en la primera ronda del Torneo de la NCAA.

Pero en el último Mundial de Qatar, Estados Unidos debutó con un empate, un mensaje poco inspirador para un país al que intentaban convencer de su apoyo. Esta vez es diferente.

“Sin duda fue una declaración de intenciones”, afirmó Balogun.

Solo que ahora hay mucho más en juego. El objetivo es aprovechar la llegada de este equipo generacional para impulsar a la próxima generación, para inspirar no solo a los niños que acompañaron a los jugadores al campo durante el himno a soñar con marcar un gol en la Copa del Mundo, sino también para convertir a quienes de otro modo no se interesarían por este deporte.

Y eso solo se logra de la forma más básica estadounidense: ganando. Los estadounidenses solo han ganado un partido de eliminación directa en toda su historia, y fue en 2002.

“Sin duda, vamos a disfrutar de esta victoria esta noche y a pasar tiempo con nuestras familias”, dijo Pulisic. “Pero luego volveremos al trabajo. Hay mucho más que queremos lograr en este torneo”.

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