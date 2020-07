Adios sin despedida, mitos y realidades de los funerales en tiempo de Pandemia

Kunamundo

El condado de riverside donde habitan 2.47 millones de personas reporta mas casos de covid 19 de los esperados, esta solo superado por el condado de los angeles donde la poblacion se acerca a los 10 millones ,aqui las muertes son mas de 550

Estas cifras incrementaron la demanda de servicios funerarios en el valle de coachella

Fernando

Los desafios a los que se enfrentan son varios entre ellos aplicar protocolos de alto riesgo para no poner en peligro la vida de los empleados.

Fernando

Guantes, lentes de seguridad , equipo de proteccion hacen parte de la larga rutina que requieren los embalsamadores.

A pesar que el proceso de desinfeccion es muy similar al que se usa comunmente con en cualquier cuerpo. La sensacion es diferente explica rosas que tiene decadas en el negocio

Rosas 9:09 -9:40es de repente no estan con ellos en el hospital no saben que esta pasando , las iglesias que no estan abiertas, no podemos abrazarnos

Una vez se conoce el deceso los cuerpos son enviados a los hornos crematorios o directamente al cementerio,

Sabas Rosas, embalsamador y asesor funerario indica que las familias no estan listas.. "no podemos estar con los qeuridos en el hospital no podemos decir adios es muy serio"

Los muertos por covid pierden mucho peso ..La cantidad de oxigeno que reciben antes de morir uede deshidratarlos los antibioticos provocan una hinchazon en el cuerpo por la retencion de liquidos

Pero los mitos en epoca de pandemia van mas alla como lo comenta Ernesto Rosales, asesor funerario, un cuerpo con covid , despues del embalsamiento y del proceso que se le hace no tiene problema de contagio, el problema viene siendo la spersonas que estuvieron alrededor del difunto".

Segun rosales el proceso de expatriación de un cuerpo sigue vigente , solo que si antes tomaba una semana ahora puede extenderse debido a la falta de trabajadores para realizar los tramites



Al final lo mas doloroso es que cuando se pierde a un familiar de covid 19 , la sensacion de impotencia cubre de silencio a los afectados y el duelo sin abrazos se torna en un aparente adios sin despedida que nadie quisiera experimentar.