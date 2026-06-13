Trump anuncia la muerte del Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, en ataque militar de EE.UU. en Venezuela

Por Michael Williams y Rafael Romo, CNN

Uno de los principales líderes del Tren de Aragua, un cártel designado como organización terrorista por Estados Unidos, murió en un ataque militar estadounidense, anunció el viernes el presidente Donald Trump.

A Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, se le atribuye la transformación de una banda carcelaria venezolana en una operación transnacional con ramificaciones que se extendían por amplias zonas de América Latina, Estados Unidos e incluso al otro lado del Atlántico, hasta España.

Guerrero, quien figuraba en la lista de los fugitivos más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, murió en “un ataque cinético rápido y letal”, anunció Trump el viernes por la noche en Truth Social.

Su publicación incluía un video que mostraba un edificio con techo verde desapareciendo bajo una nube de humo provocada por una explosión masiva.

El presidente declaró que el ataque fue “coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien”.

Se llevó a cabo a principios de esta semana en colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas, agregó posteriormente el secretario de Defensa Pete Hegseth en X.

El Gobierno de Venezuela afirmó que la operación conjunta incluyó intercambio de inteligencia y apoyo técnico especializado.

“Durante la operación, se produjeron enfrentamientos con miembros de estas estructuras criminales, que resultaron en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de una organización criminal”, indicó el Ministerio de Comunicación del país en un comunicado.

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, dijo en una publicación en X que la operación conjunta había tenido como objetivo “un complejo del Tren de Aragua”.

La banda Tren de Aragua se fundó dentro de la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, de donde toma su nombre.

La banda controló la prisión —llegando incluso a construir una piscina y restaurantes en su interior— hasta que el Gobierno de Venezuela la recuperó en octubre de 2023. Pero Guerrero, que entonces debía estar recluido, no fue encontrado y desde entonces permanece prófugo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de US$ 5 millones por información que condujera a su captura a finales de 2024.

En diciembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Guerrero de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo dentro de Estados Unidos.

En ese momento, el fiscal estadounidense Jay Clayton lo describió como el “cerebro de la evolución del Tren de Aragua, de una pandilla carcelaria venezolana a una organización terrorista transnacional”. (Desde entonces, Clayton fue nominado por Trump para desempeñarse como director de Inteligencia Nacional).

Ese anuncio formaba parte de una campaña de presión masiva contra Venezuela, sus líderes y los cárteles de la droga que operan dentro del país.

Durante años, el Tren de Aragua, también conocido como “TdA”, no solo aterrorizó a Venezuela, sino también a países como Bolivia, Colombia, Chile y Perú.

Y la banda fue extendiendo gradualmente su influencia a Estados Unidos e incluso a España, donde el hermano de Guerrero fue arrestado en marzo de 2024, lo que llevó a la policía a identificar la primera célula sospechosa del Tren de Aragua en ese país.

El general retirado Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia, llegó a calificar a la banda como “la organización criminal más desestabilizadora que opera actualmente en América Latina”.

Se desconoce el alcance total de sus operaciones. Si bien la banda se ha enfocado principalmente en la trata de personas y otros delitos contra migrantes, también ha sido vinculada con extorsión, secuestro, lavado de dinero y narcotráfico, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El grupo adoptó su nombre entre 2013 y 2015, pero sus operaciones son anteriores a esa fecha, según un informe de Transparencia Venezuela.

Uno de los desafíos para las fuerzas de seguridad es determinar cuántos miembros del Tren de Aragua ya se encuentran en Estados Unidos. Algunos inmigrantes venezolanos en Florida y otros estados afirman estar comenzando a presenciar el mismo tipo de actividad delictiva de la que huyeron en Venezuela; sin embargo, Insight Crime, un centro de estudios especializado en crimen organizado, señaló en octubre de 2025 que la reputación del Tren de Aragua “parece haber crecido más rápidamente que su presencia real en Estados Unidos”.

Al comienzo de su segundo mandato, Trump designó al Tren de Aragua como organización terrorista.

En marzo pasado, su administración desató la polémica con su decisión de deportar a más de 200 personas, algunas de las cuales, según alegaba, eran miembros del Tren de Aragua, a una tristemente célebre prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que los funcionarios aportaron escasas pruebas de la participación de la pandilla y muchos de los deportados negaron estar vinculados al grupo.

A partir de septiembre del año pasado, el Departamento de Defensa comenzó a perseguir a las supuestas embarcaciones de narcotráfico que operaban en el Caribe y el Pacífico oriental, algunas de las cuales estaban vinculadas a la banda.

Más de 200 personas han muerto en los ataques contra esas embarcaciones. La administración Trump no ha presentado pruebas públicas de la presencia de narcóticos en los barcos atacados, ni de su vinculación con cárteles de la droga.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, la CIA también llevó a cabo un ataque con drones el pasado mes de diciembre contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela que, según creía, estaba siendo utilizada por el Tren de Aragua para almacenar drogas y transportarlas en barcos para su envío.

En un comunicado emitido el viernes por la noche, el Gobierno venezolano afirmó su compromiso de combatir el crimen organizado en el país.

La presidenta interina Delcy Rodríguez ha contado con el respaldo de la Casa Blanca para dirigir el país desde que el presidente ordenó una operación militar contra Venezuela en enero, que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. Maduro fue entregado a custodia estadounidense. Se declaró inocente de los cargos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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Con información de Ray Sanchez y Rafael Romo, de CNN.