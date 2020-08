FIND Food Bank recibe 1 millón de máscaras, planea distribuirlas a las comunidades del este de Riverside la próxima semana

Kunamundo

El condado de Riverside está regalando 10 millones de máscaras para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus.

FIND Food Bank es parte de la campaña "Las máscaras son medicina" del condado de Riverside.

El martes FIND Food Bank recibió un millón de máscaras.

Estas máscaras se distribuirán a las comunidades en FIND Food Bank's más de 120 sitios en todo el este del condado de Riverside.

"Al enviar las máscaras con la comida, también podemos asegurar que algunas de nuestras áreas más difíciles de alcanzar en el este del condado de Riverside también están teniendo acceso no sólo a la comida, sino al equipo que necesitan para mantenerlos seguros", dijo el presidente y ceo de FIND Food Bank Debbie Espinosa a News Channel 3.

Cada hogar recibirá de tres a cuatro máscaras por persona en el momento en que vengan a recoger su comida.

Además de recibir estas máscaras, las personas tendrán que firmar una tarjeta de compromiso para usar las máscaras con el fin de ayudar al condado de Riverside a recuperarse de forma segura y rápida del coronavirus.

Puede encontrar los días y horarios de las distribuciones de alimentos y máscaras cerca de usted en el sitio web de find: http://www.findfoodbank.org/