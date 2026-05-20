Estados Unidos presenta una acusación formal contra el expresidente de Cuba Raúl Castro

Por Hannah Rabinowitz, Michael Williams y Mauricio Torres, CNN en Español

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra el expresidente de Cuba Raúl Castro, a quien señala como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996.

Los cargos contra Castro se hicieron públicos previo a una ceremonia en Miami para recordar el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba. Castro era ministro de Defensa cuando ocurrió el hecho, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses.

El Departamento acusa a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

CNN contactó a la Presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para pedir comentarios.

El documento también incluye a otras personas, los pilotos que presuntamente estuvieron involucrados en el derribo, cada uno de los cuales enfrenta un cargo por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Estos acusados son Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bargaza, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl Gonzalez-Pardo Rodríguez.

La acusación contra Castro, quien fue presidente de 2008 a 2018, representa un pasó más en el escalamiento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, que se ha producido a lo largo del año.

Desde enero, al embargo económico que mantiene contra Cuba desde la década de 1960 Estados Unidos ha sumado medidas para impedir el abasto de combustibles a la isla, un incremento de las sanciones hacia sectores clave como minería, defensa y seguridad y las declaraciones del presidente Donald Trump en el sentido de que debe haber cambios en el país y su Gobierno podría buscar el control de él.

Las crecientes presiones de Estados Unidos sobre Cuba han producido una crisis económica y social derivada de la falta de energéticos. Frente a esta situación, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel repetidamente ha criticado las acciones de Estados Unidos, al que responsabiliza del deterioro de las condiciones de vida de los cubanos y acusa de injerencias externas.

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