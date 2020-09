Se busca joven de 18 años y un menor sospechoso de disparar contra una mujer en Indio…

Kunamundo

El Departamento de Policía de Indio está pidiendo la ayuda del público para localizar a un hombre de 18 años y a un menor buscado en relación con un tiroteo que dejó a una mujer herida el mes pasado.

Indio Police wanted flyer



Jesse "Trigger" Hernandez y un menor de edad han sido identificados como los sospechosos en un tiroteo en el mercado K&A en Avenue 44 cerca de Towne Street el 19 de agosto.

La policía dice que la víctima era pasajera en un vehículo conducido por su esposo. Mientras pasaban por K & A Market en Ave 44, escucharon a alguien gritar. "La pareja detuvo su vehículo frente a K & A Market, y luego se escucharon disparos, golpeando su vehículo, y dandole a la pasajera ", se lee en un comunicado de prensa de Indio PD.

La mujer fue trasladada al hospital el viernes por la tarde se encuentra en condición estable y se espera que se recupere de sus heridas. La policía de Indio creía que el tiroteo estaba relacionado con pandillas, sin embargo, los detectives dicen que las víctimas no tenían vínculos con pandillas y que estaban de paso cuando ocurrió el tiroteo. Hernández se considera armado y peligroso. La policía dice que no se encontró el arma de fuego utilizada en el tiroteo. No había más información disponible sobre el menor sospechoso en este momento. Si alguien tiene información sobre este incidente o el paradero de Hernández, comuníquese con el Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057. Si desea permanecer en el anonimato, puede llamar a Valley CrimeStoppers al (760) 341-7867.