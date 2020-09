“Hay que rescatarlos”: Expandillero, ahora pastor, sigue con su misión en cambiar vidas

Kunamundo

Muchos jóvenes creen que las pandillas pueden ofrecer seguridad y protección, sin embargo Gilberto Martinez, quien vivió en carne propia ese mundo oscuro, dice que la pandillas no aportan nada valioso.

A la edad de 10 años, el Pastor Guillermo Martínez buscaba llenar un vacío en su corazón por la falta de su padre en su vida.

"Andaba buscando amor en otros lugares porque no estaba en casa", dijo Martinez.

En su búsqueda por ese cariño ausente, el empezó a tomar malas decisiones y conoció influencias negativas que lo llevaron a formar parte de las pandillas.

Martínez logró abandonar esa vida violenta cuando unos amigos lo encontraron en el baño usando drogas.

"Escuché una voz que me dijo, quizás estás en el baño y estás haciendo drogas, dejame decirte que hay esperanzas y que Dios puede cambiarte tu vida”, agregó Martinez.

Han pasado más de 20 años desde que Martínez dejó esa vida.

A lo largo de los años, él se ha dedicado a ayudar a jóvenes aislarse de los malos caminos a través de su centro de rehabilitación en el Ministerio Victoria en Cristo en Indio.

"He sepultado a muchos jovencitos, a muchos pandilleros, que tenían tremendo potencial. Todo empieza en la casa", agregó Martinez.

El Centro Nacional de Pandillas destaca que los padres pongan atención a los colores preferidos de sus hijos, símbolos como estrellas y coronas en pertenencias de sus hijos, señales de mano y cambios drásticos en el comportamiento de ellos.

"Mamá, papá si usted está teniendo problemas con sus hijos, no le de pena, no le de verguenza, hay que rescatarlos, porque si no después va ser muy tarde cuando estemos en el funeral de de su hijo"

Con la ola de violencia en las últimas semanas en el Valle de Coachella, Martínez busca dejar en claro que es mejo alejarse de las pandillas.

"No son amigos los que te dicen un toque de mota, una cerveza, una linea de cocaina, esos no son amigos, los verdaderos amigos estan para ayudarte, para bendecirte", concluyó Martinez.

Martinez ha ayudado a decenas de jóvenes a cambiar su vida y encontrar trabajos estables en la comunidad.

Si usted gusta comunicarse con en el Ministerio Victoria en Cristo se puede comunicar al 760-574-1874 y puede preguntar por el Pastor Gilberto Martinez.