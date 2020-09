Excursionista de 20 años muere en el Parque Nacional Joshua Tree bajo temperaturas de 3 digitos.

Kunamundo

Un jovencito de 20 años fue declarado muerto mientras caminaba bajo temperaturas de tres dígitos en el Parque Nacional Joshua Tree durante el fin de semana.

Benjamin Whittier, de 20 años, de Yucaipa, fue reportado inconsciente y necesitaba ayuda inmediata en el Parque Nacional Joshua Tree el sábado aproximadamente a las 7:00 p.m., según un comunicado de prensa del Servicio nacional de Parques.

El compañero de senderismo de Whittier fue el que llamó a las autoridades.

Las autoridades administraron RCP a un Whittier sin embargo no pudieron revivirlo.

Según la Oficina del Forense del Condado de Riverside, Whittier fue declarado muerto a las 12:01 a.m. del domingo.

El cuerpo de Whittier fue transportado por aire por el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. Riverside County Fire, Joshua Tree Search and Rescue (JOSAR) y American Medical Response ayudaron con los esfuerzos de búsqueda.

El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside confirmó que los investigadores mantienen hasta el momento que muerte de Whittier esta relacionada con condiciones de salud.

La causa de la muerte no se ha establecido, pero según NPS, se estimó que las temperaturas en la zona alcanzaron aproximadamente los 120 grados.

Los oficiales del parque aconsejan a los excursionistas que tomen precauciones y siempre lleven más agua de la que cree que necesitan.