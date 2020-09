Opiniones encontradas para las celebraciones de Halloween en medio de la pandemia. Se espera que el Condado se pronuncie al respecto.

Kunamundo

El condado de LA revisó sus directrices de Halloween el miércoles. La celebracion no está prohibida todavia segun informaron autoridades.



"Halloween es nuestra fiesta favorita. Siempre tratamos de encontrar algo que hacer", dijo un residente que manifesto ademas que han estado comprando decoraciones y los trajes.

El condado de Los Angeles está cambiando drásticamente la forma en que Halloween se celebrará. El martes dijeron que se prohibirán las casas embrujadas.

"Es una cosa triste porque ya no pueden salir y divertirse tanto, especialmente en Halloween, que sé que la mayoría de los niños esperan con ansias", dijo Miguel.

En su lugar, el condado quiere que la gente celebre en línea o en desfiles mientras están en sus autos. También sugieren ver una película de miedo en un teatro o ir a ver arte temático de Halloween en museos al aire libre.

Nos pusimos en contacto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside que no estaba disponible para una entrevista sobre cuál es su postura. Nos dieron esta declaración:

"El Condado de Riverside está trabajando con el estado en este asunto y actualmente están esperando a que el estado libere la guía sobre las actividades de Halloween".

Miguel cree que aún podría haber una manera de tener un Halloween seguro.

"Si las ciudades pudieran designar ciertas áreas como el centro de la ciudad o los centros comerciales donde podrían controlar el flujo de personas que van tal vez tengan un truco o trato de control", dijo.

Una madre local con la que hablamos dijo que no importa lo que el condado decida que no se siente cómoda qu sus hijos recojan dulces este ano.

"Hay mucha gente que probablemente siente lo mismo que yo y odiaría hacer que alguien se sienta incómodo", dijo Kelly Homans, una madre de dos hijos.

En cambio, nos dijo lo que su familia y amigos planean hacer.

"Circule nuestros autos y camine y arroje dulces en los autos del otro o algo al menos porque saben que los niños sólo quieren mostrar sus trajes para que tal vez los niños puedan salir uno a la vez y mostrar sus trajes, algo para que se sientan especiales", dijo.

Homans también animó a los padres a mantenerse positivos a través de todos estos cambios.

"Es triste y se siente como 2020 nos ha robado muchas cosas, pero siento que si puedes poner la actitud positiva con él tus hijos sentirán lo mismo, con suerte", dijo.